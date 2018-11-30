"Динамо" возглавил экс-тренер сборной Украины Куликов

Как сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Динамо", новым главным тренером команды стал экс-наставник сборной Украины по хоккею Александр Куликов. Александр Панченко останется в штабе команды в качестве помощника главного тренера.

Первый матч с новым тренером "Динамо" проведет уже завтра. Соперником харьковчан станет белоцерковский "Белый Барс".

"Нужно побыстрее познакомиться с ребятами. Посмотреть кто и что, потому что изменения в команде идут очень большие. Буквально несколько дней играли одни ребята, сейчас другие. Есть вопросы по вратарю (Тимур Мамедов получил травму) – неизвестно как это будет. А так, давайте немножко подождем. Я оцениваю игроков по таким критериям: сначала его мастерство, характер и трудоспособность," – рассказал Александр Куликов.

Основные этапы тренерской карьеры Александра Куликова:

В 1996 году стал главным тренером венгерского клуба "Тиса Волан". В сезоне-1997/98 возглавлял молодежную команду "Сокола". В период с 1999 по 20001 год являлся главным тренером "Беркут", также возглавлял молодежную сборную Украины и был помощником главного тренера основной национальной команды.

С 2003 по 2006 год поработал в Испании, где возглавлял клубы "Витория-Гастейс" и "Хака". В сезоне-2008/09 возглавлял румынский "Стяуа Рейнджерс".

В 2010 году стал главным тренером хоккейный клуб "Донбасс" Донецк, который на тот момент выступал в чемпионате Украины. Александр Куликов руководил командой и в дебютном сезоне клуба в Высшей хоккейной лиге.

В 2013 году Куликов возглавил сборную Украины. Под его руководством команда заняла первое место в группе В первого дивизиона и вышла в дивизион А. 27 июля Куликов покинул пост главного тренера сборной и возглавил белоцерковский "Белый Барс".

С 2014 по 2016 год работал консультантом в британской команде "Питерборо Фантомс". В 2016 – 2017 годах возглавлял новосозданный клуб "Кривбасс".

Напомним, что в последнем туре УХЛ "Динамо" на выезде проиграло "Днепру" со счетом 1:4.