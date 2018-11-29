"Днепр" громит "Динамо" в чемпионате УХЛ

Херсонцы победили 4:1 и вновь отстают от первого места в турнирной таблице на 7 очков, имея игру в запасе

В Херсоне состоялся заключительный матч 20-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором херсонский "Днепр" принимал харьковское "Динамо".

Гости активнее начали встречу, однако пропустили первыми: в середине первого периода счет открыл форвард "Днепра" Иван Золотухин. Херсонский клуб продолжил играть на контратаках, и вновь это сработало на 18-й минуте матча – успешно сыграл на добивании Николай Коляда.

Во втором периоде "Днепр" взял инициативу в свои руки и довел разницу в счете до уверенной. Никита Коваленко отдавал поперечную передачу на своего одноклубника, но шайба попала в конек защитнику "Динамо" и закатилась в ворота – 3:0.

В середине третьего периода "динамовцы" усилиями Алексея Сиротенко смогли отквитать одну шайбу, но статус-кво быстро восстановил Никита Коваленко. Уверенная победа "Днепра" 4:1, и вновь херсонцы отстают от первого места в турнирной таблице на 7 очков, имея игру в запасе.

Следующий игровой день в чемпионате УХЛ пройдет 1 декабря, когда состоится сразу три матча. В 13:50 "Динамо" принимает "Белый Барс", в 16:30 "Ледяные Волки" сыграют с "Днепром", а центральный матч тура начнется в 15:30 – "Донбасс" примет "Кременчук".

"Днепр" – "Динамо" 4:1 (2:0; 1:0; 1:1)

Шайбы: 1:0 Золотухин (Сирченко), 09:56. 2:0 Коляда (Янишевский, Бондаренко), 17:30. 3:0 Коваленко (Пугачев, Афанасьев – больш.), 26:23. 3:1 Сиротенко (Забулонов, Чердак – больш.), 50:36. 4:1 Коваленко (Макарицкий, Жвачкин), 52:30.

"Днепр": Петров; Декало – Шулешов, Афанасьев – Сирченко, Матусевич – Кругляков, Шпак – Пугачев; Бондаренко – Коляда (К) – Янишевский (А), Коваленко – Жвачкин (А) – Макарицкий, Мацейко – Золотухин – Болдырев, Брага – Тимченко – Целогородцев.

"Динамо": Мамедов; Скрипец – Дегтярёв (А), Забулонов – Лисин, Бабчук – Наливайко; Чердак (К) – Ромащенко – Худяков, Колядинский – Максименко (А) – Пойманов, Скребела – Халин – Сиротенко.