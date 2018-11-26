"Днепр" – "Динамо" и другие матчи 20-го тура УХЛ: расписание и трансляции

В ближайшие дни в чемпионате Украины по хоккею пройдут поединки 20 тура Украинской хоккейной лиги. Лидер сезона "Кременчук" на своем льду сыграет с главным аутсайдером – командой "Ледяные Волки", "Белый Барс" примет "Донбасс", а "Днепр" – харьковское "Динамо".

27 ноября 18:45 "Белый Барс" – "Донбасс"

ТВ: канал Xsport

Судьба минувшей встречи этих команд решилась только в овертайме, а по ходу всего поединка команды действительно шли наравне. Более того, именно команда из Белой Церкви вели 3:0 в счете вплоть до экватора поединка. Сейчас команде Константина Буценко на руку последний выматывающий поединок дончан в Киеве, который неожиданно завершился со счетом 6:4.

28 ноября 18:30 "Кременчук" – "Ледяные Волки"

ТВ: сайт xsport.ua



Прошлая встреча в Кременчуге завершилась с разгромным счетом в пользу хозяев площадки и теперь общий счет в четырех встречах этих клубов стал 41:7 в пользу лидера чемпионата. В том поединке Николай Киселев оформил хет-трик. Продолжит ли команда Александра Савицкого разгромную традицию встреч с "Ледяными Волками" или же киевляне все-таки смогут показать свою хищную натуру? Узнаем 28 ноября.

29 ноября 19:00 "Днепр" – "Динамо"

ТВ: сайт xsport.ua



На днях "Динамо" удивило всех любителей хоккея двумя громкими новостями – сначала в клуб из "Донбасса" вернулся экс-капитан Владимир Чердак, а после разгромного матча против "Кременчука" команду покинул главный тренер Александр Сеуканд. Отметим, что прошла встреча команд хоть и завершилась победой "Днепра" со счетом 2:0.

Ранее мы писали, что "Динамо" пропустило девять голов в чемпионате Украины. "Кременчук" нанес крупное поражение харьковчанам в УХЛ.