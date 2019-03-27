"Днепр" в дебютном сезоне сенсационно вышел в финал Украинской хоккейной лиги

В решающем поединке херсонцы не оставили шансов кременчужанам

Фото: uhl.com.ua

"Днепр" в дебютном сезоне сенсационно вышел в финал Украинской хоккейной лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bd3/503/5c9bd3503d6aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bd3/503/5c9bd3503d6aa.jpg 2019-03-27T21:48:36+02:00 Хоккей В решающем поединке херсонцы не оставили шансов кременчужанам

В Кременчуге на ледовой арене "Айсберг" прошел седьмой матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, где местный "Кременчук" принимал херсонский "Днепр". Напомним, что счет в противостоянии был равным – 3:3 и судьба путевки в финал решалась в этой игре.

Первый период встречи прошел в упорнейшей борьбе, и уже на 9-й минуте Никита Макарицкий вывел гостей вперед. Но спустя три минуты форвард "Кременчука" Николай Киселев установил "статус-кво" на табло – 1:1.

Вторая 20-минутка началась с быстрого гола одного из лидеров "Днепра" Андрея Жвачкина, а уже через 10 минут тот же Жвачкин оформил дубль и сделал преимущество гостей в счете более явным – 3:1.

В третьем периоде "Кременчук" бросил все силы вперед, но забили гости. Алексей Янишевский, а уже через три минуты Иван Дунаев сделали счет вовсе разгромным – 5:1. Но "Кременчук" не сдался и сократил разрыв – Тимур Гриценко дал надежду зрителям, которые яро поддерживали свою команду. Но все вопросы о победителе этого матча и всего противостояния снял Никита Коваленко, забивший последний "гвоздь" в ворота кременчужан.

6:2 – итог этого матча и 4:3 в серии, в пользу подопечных Дмитрия Пидгурского, которые в своем дебютном сезоне вышли в финал УХЛ, где 2 апреля в Дружковке сойдутся с донецким "Донбассом". А "Кременчук", в свою очередь, становится бронзовым призером чемпионата УХЛ.

"Кременчук" – "Днепр" – 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

Шайбы: 0:1, Макарицкий (Коваленко), 9:54; 1:1, Киселев (Зайцев, Грицких), 12:37; 1:2, Жвачкин (Золотухин), 22:18; 1:3, Жвачкин, 32:47; 1:4, Янишевский (Бондаренко), 45:11; 1:5, Дунаев (Ромащенко, Бондаренко), 48:52; 2:5, Гриценко (Савченко, Ворона), 51:38; 2:6, Коваленко (Дунаев), 56:34.

"Кременчук": Гордюшин (Бояршинов); Толстушко – Грицких, Горлушко – Хришпенц, Шпак – Боевых, Роганов – Варивода; Киселев – Фурса – Зайцев, Тютченко (А) – Шиманский – Ворона, Савченко – Красильников – Чорный, Ефимочкин – Кривошапкин (А) – Гриценко (К).

"Днепр": Петров (Сурканов); Белоусов (А) – Шулешов, Пугачев – Матвиенко, Декало – Матусевич, Кругляков – Зык; Золотухин – Ромащенко (А) – Жвачкин (К), Янишевский – Дунаев – Бондаренко, Коваленко – Сирченко – Макарицкий, Тимченко – Брага – Целогородцев.

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