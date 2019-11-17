Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

"Донбасс" уступил "Краковии" место в Суперфинале Континентального кубка по буллитам

17 ноября, 22:39

Украинская команда проиграла в Польше два матча из трех

"Донбасс" и "Краковия" все решили в серии буллитов

"Донбасс" и "Краковия" все решили в серии буллитов / Фото: ХК "Донбасс"

Несколько минут назад в польском Кракове завершился полуфинальный раунд Континентального кубка – второго по значимости хоккейного клубного турнира Европы. Лучшая команда Украины, "Донбасс", не смогла пробиться в Суперфинал. Ранее мы писали, как в предыдущем матче "Донбасс" обыграл казахстанский "Бейбарыс".

В третьем туре полуфинального этапа в Польше "Донбасс" и "Краковия" разыгрывали путевку в "финал четырех". Кто побеждал, тот и проходил в квартет сильнейших. Основное время закончилось вничью 1:1. На гол хозяев во втором периоде в третьей 20-минутке ответил наш Виталий Лялька. К слову, в первом туре "Донбасс" забил Трусу трижды, но проиграл "Неману".

Далее соперники сыграли пятиминутный овертайм без голов. При этом на последней минуте дополнительного периода вратарь "Донбасса" Степан Горячевских даже отбил штрафной бросок А вот в серии буллитов он трижды капитулировал, при том, что его партнеры ни разу не забросили шайбу из четырех попыток.

Реклама

Читайте также: Игрок "Краковии": "Не понимаю, как можно играть в России, которая ведет военные действия в Украине"

В тренде
Обыкновенная фантастика от Шевы! Видео голов и лучших моментов матча Сербия – Украина
Сербия vs Украина

Смотрите, как американские болельщики забросали хоккеистов игрушками

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Краков ХК Донбасс Континентальный кубок Краковия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Последняя схватка за жизнь: трансляция матча
Последняя схватка за жизнь: трансляция матча "Донбасс" – "Краковия" на Континентальном кубкеХоккей
"Донбасс" в третьем раунде Континентального кубка: расписание и результатыХоккей
Жгучая шатенка, из-за которой вы полюбите хоккей: яркие фото ведущей передачи про хоккеистов
Жгучая шатенка, из-за которой вы полюбите хоккей: яркие фото ведущей передачи про хоккеистовХоккей
Лидер УХЛ принимает
Лидер УХЛ принимает "Белый Барс": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныХоккей
Вторая Латвия закрывает Украину и выигрывает турнир в Эстонии
Вторая Латвия закрывает Украину и выигрывает турнир в ЭстонииХоккей
Первая победа тренера
Первая победа тренера "Донбасса" у руля сборной Украины: дома пали эстонцыХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...