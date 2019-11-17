"Донбасс" уступил "Краковии" место в Суперфинале Континентального кубка по буллитам

Украинская команда проиграла в Польше два матча из трех

"Донбасс" и "Краковия" все решили в серии буллитов / Фото: ХК "Донбасс"

Несколько минут назад в польском Кракове завершился полуфинальный раунд Континентального кубка – второго по значимости хоккейного клубного турнира Европы. Лучшая команда Украины, "Донбасс", не смогла пробиться в Суперфинал. Ранее мы писали, как в предыдущем матче "Донбасс" обыграл казахстанский "Бейбарыс".

В третьем туре полуфинального этапа в Польше "Донбасс" и "Краковия" разыгрывали путевку в "финал четырех". Кто побеждал, тот и проходил в квартет сильнейших. Основное время закончилось вничью 1:1. На гол хозяев во втором периоде в третьей 20-минутке ответил наш Виталий Лялька. К слову, в первом туре "Донбасс" забил Трусу трижды, но проиграл "Неману".

Далее соперники сыграли пятиминутный овертайм без голов. При этом на последней минуте дополнительного периода вратарь "Донбасса" Степан Горячевских даже отбил штрафной бросок А вот в серии буллитов он трижды капитулировал, при том, что его партнеры ни разу не забросили шайбу из четырех попыток.

Реклама

Читайте также: Игрок "Краковии": "Не понимаю, как можно играть в России, которая ведет военные действия в Украине"

Смотрите, как американские болельщики забросали хоккеистов игрушками

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама