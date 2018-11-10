"Донбасс" обыграл "Динамо", вратарь Дьяченко оформил второй в сезоне "шатаут"

Голкипер ХК "Донбасс" отстоял на "ноль" в поединке 16 тура УХЛ против "Динамо"

В Дружковке состоялся матч 16-го тура чемпионата Украины по хоккею – Украинской хоккейной лиги – между "Донбассом" и "Динамо". История противостояний клубов в нынешнем сезоне насчитывала три встречи, завершившихся с общим счетом 13:10 в пользу дончан.

Игра не стала результативной. Первое же удаление харьковчан реализовал защитник "Донбасса" Владислав Гончаров, забросивший свою дебютную шайбу в Украинской хоккейной лиге. Второй период прошел на встречных курсах, но уверенно играли голкиперы обеих команд.

"Динамо" и "Донбасс" поочередно владели преимуществом и в третьем периоде. Лишь на 57-й минуте Виктор Захаров смог удвоить счет и прервать шестиматчевую безголевую серию, воспользовавшись удобной передачей Александра Костикова. Харьковчане выпустили шестого полевого игрока на последних секундах встречи, но "размочить" Богдана Дьяченко не смогли – он оформил второй шатаут в сезоне.

Таким образом "Донбасс" сократил отставание от "Днепра" до 7 очков, однако херсонцы имеют одну игру в запасе. "Динамо" же опережает "Белый Барс" на одно очко, но белоцерковцы свой 16-й матч сыграют уже 13 ноября против "Ледяных Волков".

"Донбасс" – "Динамо" 2:0 (1:0; 0:0; 0:0)

Шайбы: 1:0 Гончаров (Кирющенков – больш.), 11:45. 2:0 Захаров (Костиков, Кирющенков), 56:21.

"Донбасс": Дьяченко; Гончаров – Романенко, Сильницкий – Скрипец, Григорьев – Воронин, Ордынский – Александров; Кирющенков – Кузьмик – Коренчук (А), Чердак – Захаров (К) – Костиков (А), Луговой – Новиков – Денискин, Свищев – Мазур – Мостовой.

"Динамо": Мамедов; Жовнир – Дегтярёв (А), Лисин – Наливайко, Шматько – Бабчук; Кобиков – Ромащенко (К) – Олейник, Худяков – Максименко (А) – Гайдамака, Колядинский – Праведный – Скребела.

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