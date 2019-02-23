"Донбасс" с рекордным счетом разгромил "Днепр" в УХЛ

Донецкий клуб забросил херсонцам семь шайб в чемпионате Украины

Битвы не вышло, "Донбасс" выиграл легко. Фото: uhl.com.ua

"Донбасс" с рекордным счетом разгромил "Днепр" в УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/186/d55/5c7186d55b36b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/186/d55/5c7186d55b36b.jpg 2019-02-23T19:53:13+02:00 Хоккей Донецкий клуб забросил херсонцам семь шайб в чемпионате Украины

В Дружковке состоялся матч 39-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между лидерами турнирной таблицы "Донбассом" и "Днепром". Ранее "Динамо" на домашнем льду уверенно обыграло "Ледяных Волков".

Очень уверенную игру на старте периода показали дончане, пытаясь как можно больше времени контролировать шайбу и атаковать ворота Олега Петрова. "Днепр" тоже не скупился на опасные выпады и не раз заставил понервничать голкипера действующего чемпиона Украины.

На экваторе периода дончане смогли воспользоваться оплошностью защиты гостей и Евгений Никифоров открыл счет в поединке. Ровно через 10 минут точным броском в дальнюю девятку ворот Олега Петрова шайбу отправил лучший бомбардир "Донбасса" Виталий Лялька, чем во многом и предрешил исход матча.

Отыграться херсонцы смогли еще до первой сирены – Иван Золотухин получил отличный пас из-за ворот от Андрея Жвачника и лишил Богдана Дьяченко возможности записать себе в актив очередной шатаут.

Во второй двадцатиминутке повторился сценарий первой – команда Сергея Витера смогла навязать свою игру противнику и ещё трижды поразить ворота "Днепра". Таким образом Виталий Лялька сделал дубль, а также по шайбе на свой счет записали Тигран Манукян и Илья Коренчук.

Окончание матча также вышло не самым приятным для херсонского "Днепра" – дончанам удалось еще дважды забросить в ворота херсонцев и установить окончательный счет – 7:1 на табло.

7:1 - рекордный счет в истории встреч этих команд и "Днепр" остается на третьей строчке в турнирной таблице. Таким образом херсонский клуб начнёт плей-офф со стадии четвертьфинала и уже второго марта в Киеве сыграет против "Ледяных Волков".

"Донбасс" - "Днепр" – 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Никифоров (Жовнир – больш.), 7:36; 2:0 Лялька (Коренчук), 17:36; 2:1 Золотухин (Жвачкин), 18:30; 3:1 Лялька, 21:03; 4:1 Манукян (Захаров), 24:29; 5:1 Коренчук (Жовнир, Лялька), 37:08; 6:1 Мостовой (Костиков, Захаров), 41:38; 7:1 Захаров (Манукян – больш.), 49:21.

Напомним, что американские болельщики забросали игрушками хоккеистов:

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