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"Донбасс" в третьем раунде Континентального кубка: расписание и результаты

13 ноября, 09:47

Чемпион Украины "Донбасс" ведет борьбу за попадание в Суперфинал Континентального кубка

Континентальный Кубок: расписание и результаты третьего этапа

Континентальный Кубок: расписание и результаты третьего этапа

С 15 по 17 ноября в Кракове состоится третий раунд Континентального кубка IIHF, в котором украинский клуб "Донбасс" поборется за выход в Суперфинал турнира с польской "Краковией", казахстанским "Бейбарысом" и белорусским "Неманом". Матчи турнира пройдут на льду арены имени Адама "Роха" Ковальски (2514 сидячих мест). В следующий раунд выйдут две лучшие команды.

Континентальный кубок – ежегодный турнир, который проводится с 1997 года. По значимости его можно сравнить с Лигой Европы в футболе. "Донбасс" является единственным украинским клубом, сумевшим добыть победу в этом соревновании.

Напомним, что "Донбасс" сумел одержать победу во втором раунде Континентального кубка и завоевали путевку в третий раунд соревнования.

Расписание и результаты матчей:

15 ноября, пятница

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15:00 "Неман" – "Донбасс"

20:00 "Краковия" – "Бейбарыс"

16 ноября, суббота

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15:00 "Бейбарыс" – "Донбасс"

20:00 "Неман" – "Краковия"

17 ноября, воскресенье

15:00 "Бейбарыс" – "Неман"

20:00 "Донбасс" – "Краковия"

Исполнение гимна Украины во время этапа Континентального Кубка в Броварах:

Гимн Украины. Континентальный Кубок в Броварах Видео: Сегодня|Спорт

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Источник: Сегодня|Спорт

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