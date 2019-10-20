Огненная вендетта: "Донбасс" по буллитам выиграл домашний этап Континентального кубка

Благодаря победе над латвийским "Мого" чемпионы Украны по хоккею вышли в третий раунд престижного еврокубка

Украинские чемпионы выходят в следующий раунд / Фото: ХК "Донбасс"

Чемпион Украины "Донбасс" пробился в третий раунд престижного Континентального кубка по хоккею. В решающем матче группы С дончане в Броварах встречались с латвийским "Мого", сопротивление которого сломили лишь в серии буллитов. Ранее румыны в украинских цветах разгромили под Киевом "Црвену Звезду".

Счет во встрече "Донбасс" – "Мого" открыл Александр Матерухин, который отличился в меньшинстве в начале второго периода. "Донбасс" долгое время сохранял счет 1:0, однако в период с 13-й по 17-ю минуты третьей двадцатиминуткы пропустил сразу две шайбы. Так счет стал 2:1 уже в пользу гостей.

Игроки "Донбасса" оказались в незавидном положении, но, к своей чести, сумели из него выбраться усилиями Вадима Мазура, который сравнял счет за 2:40 минуты до окончания основного времени.

Яркие фото матча ХК "Донбасс" – "Мого"

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В овертайме ни одна из команд отличиться не сумела – судьба путевки в третий раунд еврокубка разыгрывалась в серии буллитов, где победу украинскому коллективу принес нападающий Александр Васильев. Что интересно, 30-летний форвард выигрывал Континентальный кубок в составе дончан в 2013 году.

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Таким образом "Донбасс", который в 2017 и 2018 годах проигрывал "Курбадсу" и вылетал после второго раунда Континентального кубка, сумел совершить своеобразную вендетту, обыграв другой латвийский клуб и выйдя в третий раунд турнира.

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Матчи следующего этапа Континентального кубка пройдут с 15 по 17 ноября в Кракове. Соперниками "Донбасса" станут "Бейбарыс" (Казахстан), "Неман" (Беларусь) и "Краковия" (Польша).

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