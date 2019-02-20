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"Донбасс" всухую громит "Белый Барс" на выезде

Сегодня, 22:23

Матч регулярного чемпионата УХЛ завершился победой гостей со счетом 6:0

"Белый Барс" - "Донбасс" 0:6. Фото hcdonbass.com
"Белый Барс" - "Донбасс" 0:6. Фото hcdonbass.com.
"Донбасс" всухую громит "Белый Барс" на выезде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/db5/45b/5c6db545b0adf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/db5/45b/5c6db545b0adf.jpg Хоккей Матч регулярного чемпионата УХЛ завершился победой гостей со счетом 6:0

В рамках перенесенного матча 23-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на выезде разгромил "Белый Барс". Команде Сергея Витера удалось второй раз подряд обыграть подопечных Константина Буценко на его же льду, причем, в этот раз – всухую. Вчера "Донбасс" обыграл "Белый Барс" со счетом 6:1.

Допустив небольшие корректировки в составе, донецкий клуб оказался сильнее в каждом из периодов, забросив по две шайбы в ворота соперников. Отметим, что после счета 0:4 хозяева сменили в воротах Никиту Пеленского на Александра Качулу. Наиболее результативным игроком "Донбасса" в отчетной встрече стал Александр Костиков, на счету которого "2+1".

До окончания регулярного чемпионата остается два тура, в которых "Донбасс" поочередно примет на "Альтаире" херсонский "Днепр" и ХК "Кременчук".

"Белый Барс" – "Донбасс" 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Мазур (Коренчук) – 06:11, 0:2 – Костиков (Манукян) – 18:56, 0:3 – Костиков (Захаров, Дьяченко) – 30:03, 0:4 – Денискин (Мостовой, Карпенко) – 32:07, 0:5 – Кузьмик (Коренчук) – 52:02, 0:6 – Пуголовкин (Костиков) – 59:36.

"Белый Барс": Пеленский (Качула); Васильев – Ядловский (А), Гребеник – Таран (А), Логач – Грицюк, Гриценко – Собко; Куцевич – Качан – Лесников, Панченко – Ружников – Бородай, Арабов – Печерских – Тимченко (К), Панов – Дурдыев – Ромахин.

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Александров – Романенко, Игнатенко (А) – Гончаров, Жовнир – Григорьев, Воронин – Фроленко; Пуголовкин – Мазур – Коренчук (А), Манукян – Захаров (К) – Костиков, Луговой – Кузьмик – , Денискин – Карпенко – Мостовой.

А в понедельник профессионалы "Донбасса" сошлись в поединке с юными хоккеистами: играли 4 против 17:

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Тег ХК Донбасс, Белый барс, УХЛ

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Источник:

ХК "Донбасс"

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