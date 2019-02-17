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"Донбасс" забросил 12 шайб в Киеве: обзор сверхрезультативного матча против "Ледяных Волков"

Сегодня, 19:58

Поединок завершился со счетом 12:1, а самым результативным игроком "Донбасса" стал Виталий Лялька

"Донбасс" громит "Ледяных Волков". Фото ХК "Донбасс"
"Донбасс" громит "Ледяных Волков". Фото ХК "Донбасс".
"Донбасс" забросил 12 шайб в Киеве: обзор сверхрезультативного матча против "Ледяных Волков" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9a0/942/5c69a0942a365.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9a0/942/5c69a0942a365.jpg Хоккей Поединок завершился со счетом 12:1, а самым результативным игроком "Донбасса" стал Виталий Лялька

В рамках 37-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на выезде разгромил "Ледяных Волков". Правильный настрой и мотивация на игру в Киеве позволили команде Сергея Витера снять вопросы о победителе еще в первом периоде. Соперник получил в свои ворота пять безответных шайб.

Не менее результативным выдался и второй период, правда, на этот раз одна из пяти шайб была заброшена в ворота Богдана Дьяченко, который совершил 17 сэйвов из 18.

Еще три шайбы в воротах "Волков" побывали в заключительной трети. Самым результативным игроком "Донбасса" стал Виталий Лялька, на счету которого 2+2, также дубли на счету Евгения Никифорова, Ильи Коренчука и Александра Костикова.

Впереди у "Донбасса" две подряд игры – 19-20 февраля в Белой Церкви против "Белого Барса".

"Ледяные Волки" – "Донбасс" 1:12 (0:5, 1:4, 0:3)

Шайбы: 0:1 – Никифоров (Кузьмик, Жовнир) – 02:58, 0:2 – Костиков (Манукян) – 05:30, 0:3 – Денискин (Разумов, Мостовой) – 14:44, 0:4 – Коренчук (Мазур, Лялька) – 15:33, 0:5 – Лялька (Коренчук) – 18:33, 1:5 – Дуюн (Шабанов) – 21:26, 1:6 – Захаров (Костиков) – 31:53, 1:7 – Пуголовкин (Кузьмик) – 32:40, 1:8 – Костиков (Манукян, Гончаров) – 36:44, 1:9 – Никифоров (Кузьмик, Пуголовкин) – 36:59, 1:10 – Лялька (Мазур) – 40:53, 1:11 – Сильницкий (Пуголовкин, Кузьмик) – 44:31, 1:12 – Коренчук (Захаров, Лялька) – 51:50.

"Ледяные Волки": Глотов (Хапков); Боронило – Ордынский, Чикида – Федосов, Привалихин – Проценко, Панков – Савченко; Найденов – Дворник – Болотин, Дуюн – Микульчик – Шабанов, Бурнатов – Борисов – Давиденко, Тищенко.

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко, Гончаров – Игнатенко, Жовнир – Григорьев, Александров – Воронин; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Манукян – Захаров (К) – Костиков, Пуголовкин – Кузьмик – Никифоров, Денискин – Разумов – Мостовой.

Ранее в субботу "Динамо" было разгромлено в Кременчуге. По две закинутых шайбы в каждом периоде обеспечили уверенную победу лидеру УХЛ "Кременчуку".

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Тег ХК Донбасс, УХЛ, Ледяные Волки

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ХК "Донбасс"

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