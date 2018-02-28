"Донбасс" завершил регулярный чемпионат разгромом "Динамо"

Последний матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона-2017/18 состоялся в Дружковке – на льду местного "Альтаира" донецкий "Донбасс" принимал харьковское "Динамо".

Первый период завершился вничью, но затем на льду доминировала одна команда. В следующих двух периодах дончане еще семь раз поразили ворота харьковчан, а те ответили только одним результативным броском.

"Донбасс" – "Динамо" – 8:2 (1:1, 3:0, 4:1)

Шайбы: 0:1 Олейник (Чердак, Поддубный – больш.), 07:04, 1:1 Костиков (Кузьмик), 07:46, 2:1 Лялька (Игнатенко, Захаров – больш.), 28:12, 3:1 Ворона (Фирсов), 32:47, 4:1 Свищев (Ворона, Григорьев), 37:33, 5:1 Лялька (Денискин), 41:46, 6:1 Влад (Кузьмик), 45:11, 7:1 Мазур (Фирсов, Ворона), 48:31, 8:1 Кузьмик (меньш.), 54:01, 8:2 Чердак (Олейник, Поддубный – больш.), 58:08.

"Донбасс": Дьяченко (Дуве); Савченко (А) – Кузьмик – Костиков, Матвиенко – Александров; Лялька (А) – Захаров (К) – Денискин, Игнатенко – Влад; Новиков – Коваленко – Мостовой, Жовнир – Ордынский; Свищев – Мазур – Ворона, Григорьев – Фирсов.

"Динамо": Гурко (Гаврилов); Чердак (К) – Халин – Олейник, Хохлов – Поддубный (А); Скребела – Максименко (А) – Колядинский, Гребенкин – Друбецкий; Сиротенко – Лисин, Бабчук – Ступницкий; Гайдамака – Праведный – Куликов, Шматько.

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