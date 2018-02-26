Украинская хоккейная лига представила уникальный логотип для серии плей-офф

Вчера, 14:46

В этом году логотип выполнен в минималистическом стиле


Накануне старта решающего, Второго этапа чемпионата Украинской хоккейной лиги, был разработан уникальный логотип.

В отличии от логотипа плей-офф прошлого сезона, в этом году логотип выполнен в минималистическом стиле. Однако, его форма осталась неизменной, и, как в сезоне 16/17, повторяет силуэт основного логотипа УХЛ.

Главным элементом логотипа плей-офф неизменно остается изображение кубка, в точности повторяющее чемпионский трофей, борьба за который стартует уже 2-го марта.

Начнется плей-офф текущего сезона УХЛ 2-го марта матчем МХК "Динамо" с "Галицкими Львами". 3-го числа первый поединок своего противостояния проведут ХК "Кременчук" и "Волки".

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Напомним, что четвертьфиналы будут состоять из двух матчей в каждой из серий. В полуфинал пройдет команда с лучшей разницей заброшенных и пропущенных шайб в каждой паре. При ничейном счете в отдельном матче четвертьфинальной стадии плей-офф овертайм или серия послематчевых буллитов не проводятся. В случае ничейного исхода по сумме двух матчей четвертьфинала, команды будут играть 20-минутные овертаймы до определения победителя противостояния.

"Донбасс" и "Белый Барс" автоматически попадают в полуфинал плей-офф. Серии этой стадии пройдут до трех побед одной из команд. Первый, второй, а также в случае необходимости пятый матчи будут сыграны на площадках дончан и белоцерковцев соответственно.

В финальной серии плей-офф УХЛ сыграют до четырех побед одной из команд.

Ранее мы представляли итоги 39 тура Украинской хоккейной лиги: "Донбасс" победил "Кременчук" и другие матчи.
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uhl.com.ua

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