Драка на льду и восемь шайб: "Кременчук" вырвал победу у "Белого Барса"

Камбек во втором периоде принес "Кременчуку" выездную победу над "Белым Барсом" в Украинской хоккейной лиге

"Белый Барс" – "Кременчук" 2:6. Фото: uhl.com.ua

Драка на льду и восемь шайб: "Кременчук" вырвал победу у "Белого Барса" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/353/5b7/5c53535b76a7e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/353/5b7/5c53535b76a7e.jpg 2019-01-31T22:07:00+02:00 Хоккей Камбек во втором периоде принес "Кременчуку" выездную победу над "Белым Барсом" в Украинской хоккейной лиге

В Белой Церкви матчем между местным "Белым Барсом" и "Кременчуком" завершился 34 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги. Ранее "Ледяные Волки" минимально уступили МХК "Динамо", а "Днепр" в серии послематчевых бросоков обыграл "Донбасс".

Поединок "Белый Барс" начал с заброшенной шайбы – Назар Ружников вовремя оказался на пятаке и здорово сыграл на добивании, открыв счет в матче. А спустя три минуты Иван Панов отправил в ворота Никиты Гордюшина вторую шайбу, чем обеспечил своей команде неплохое преимущество.

На второй период хоккеисты "Кременчука" вышли с уверенным решением отыграться и под конец двадцатиминутки это дало свои плоды – сначала в меньшинстве Александра Качулу прошил Алексей Красильников, а после счет на табло сравнял лучший бомбардир УХЛ в текущем сезоне Николай Киселев. Таким образом, после 40 минут поединка, команды были вынуждены начинать все сначала.

Третья двадцатиминутка стала бенефисом "Кременчука" – "горожане" смогли отправить в ворота Александра Качулы еще четыре шайбы. На этот раз отличились Даниил Фурса, Тимур Гриценко, Иван Савченко и Алексей Зайцев. Провальный третий период не позволил подопечным Константина Буценко удержать преимущество и во второй раз в сезоне обыграть кременчужан, а подопечные Александра Савицкого смогли сократить отставание от "Донбасса" до двух очков.

"Белый Барс" – "Кременчук" 2:6 (2:0, 0:2, 0:4)

Шайбы: 1:0 Ружников (Бородай, Панченко), 1:34; 2:0 Панов (Дурдыев, Арабов), 4:45; 2:1 Красильников (Ворона – меньш.), 36:38; 2:2 Киселев (Зайцев, Фурса), 38:07; 2:3 Фурса (Хришпенц, Киселев), 48:08; 2:4 Гриценко (Хришпенц), 48:34; 2:5 Савченко (Боевых, Гриценко – больш.), 53:31; 2:6 Зайцев (Киселев, Толстушко), 54:48;

Драка в матче "Белый Барс" – "Кременчук"

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