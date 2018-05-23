Элитный бордель мотивировал хоккеистов "Вегаса" перед финалом Кубка Стэнли

Расположенный в Неваде элитный бордель Sheri's Ranch решил придать дополнительную мотивацию игрокам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", посулив им роскошную вечеринку за счет заведения в случае завоевания Кубка Стэнли.

По словам руководства публичного дома, удачное выступление местной команды в плей-офф НХЛ привело к небывалому наплыву клиентов, и девочки решили выразить атлетам свою признательность доступным им способом. Сообщается, что на грандиозной праздничной вечеринке хоккеисты смогут бесплатно получить любые услуги из секс-меню.

"Если "Золотые рыцари" победят, мы все победим. Предложение отпраздновать победу на нашем ранчо для взрослых – это наименьшее, что мы можем для них сделать", – цитирует портал TMZ мадам борделя по имени Дэна.

Напомним, что клуб "Вегас Голден Найтс" из штата Невада стал лишь третьей командой в истории лиги, которой удалось выйти в финал Кубка Стэнли в своем дебютном сезоне. Летом прошлого года "Вегас" в статусе новичка лиги на драфте расширения выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата "Голден Найтс" заняли первое место в Тихоокеанском дивизионе и третье – в Западной конференции. В плей-офф перед ними капитулировали "Лос-Анджелес" (4-0) и "Сан-Хосе" (4-2). На пути в решающую серию команда одержала 12 побед всего при трех поражениях.