Элитный бордель мотивировал хоккеистов "Вегаса" перед финалом Кубка Стэнли

Сегодня, 13:37

В случае победы игроки получат раскошную вечеринку за счет заведения

&quot;Вегас&quot; вышел в финал Кубка Стэнли. Фото AFP
"Вегас" вышел в финал Кубка Стэнли. Фото AFP

Расположенный в Неваде элитный бордель Sheri's Ranch решил придать дополнительную мотивацию игрокам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", посулив им роскошную вечеринку за счет заведения в случае завоевания Кубка Стэнли.

По словам руководства публичного дома, удачное выступление местной команды в плей-офф НХЛ привело к небывалому наплыву клиентов, и девочки решили выразить атлетам свою признательность доступным им способом. Сообщается, что на грандиозной праздничной вечеринке хоккеисты смогут бесплатно получить любые услуги из секс-меню.

"Если "Золотые рыцари" победят, мы все победим. Предложение отпраздновать победу на нашем ранчо для взрослых – это наименьшее, что мы можем для них сделать", – цитирует портал TMZ мадам борделя по имени Дэна.

Напомним, что клуб "Вегас Голден Найтс" из штата Невада стал лишь третьей командой в истории лиги, которой удалось выйти в финал Кубка Стэнли в своем дебютном сезоне. Летом прошлого года "Вегас" в статусе новичка лиги на драфте расширения выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата "Голден Найтс" заняли первое место в Тихоокеанском дивизионе и третье – в Западной конференции. В плей-офф перед ними капитулировали "Лос-Анджелес" (4-0) и "Сан-Хосе" (4-2). На пути в решающую серию команда одержала 12 побед всего при трех поражениях.
НХЛ, Кубок Стэнли, Вегас Голден Найтс

Вы сейчас просматриваете новость "Элитный бордель мотивировал хоккеистов "Вегаса" перед финалом Кубка Стэнли". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NEWSru.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хоккей

"Вегас" с первым трофеем. Фото AFP

"Вегас" стал первым финалистом Кубка Стэнли

21 Мая, 10:15

Команда проводит дебютный сезон в НХЛ

Хоккей

"Вегас" не знает поражений. Фото AFP

"Вегас" - первая команда НХЛ, выигравшая пять стартовых матчей плей-офф

27 Апреля, 20:52

"Голден Найтс" в полуфинале Запада разгромили "Сан-Хосе"
Загрузка...
Загрузка...