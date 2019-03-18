Еще ничего не решено: "Днепр" сравнивает счет в полуфинальной серии с "Кременчуком"

Команды проведут пятый поединок в Кременчуге 21 марта

Фото: uhl.com.ua

Еще ничего не решено: "Днепр" сравнивает счет в полуфинальной серии с "Кременчуком" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ffd/2d6/5c8ffd2d6e83a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ffd/2d6/5c8ffd2d6e83a.jpg 2019-03-18T22:19:38+02:00 Хоккей Команды проведут пятый поединок в Кременчуге 21 марта

18 марта в Херсоне состоялся четвертый поединок полуфинальной серии УХЛ между "Днепром" и "Кременчуком". Перед этим матчем кременчужане вели в серии со счетом 2:1. Поэтому "щукам" было жизненно важно обыграть оппонента на своем льду, чтобы в дальнейшем сохранить шанс на ошибку. Ранее мы писали, что "Белый Барс" обыграл "Донбасс" в третьем матче полуфинальной серии УХЛ. Клуб из Белой Церкви победную шайбу забросил за 27 секунд до финальной сирены.

Стартовый период прошел под аккомпанемент атак кременчужан. Как ни старались подопечные Александра Савицкого, но пробить Олега Петрова им не удавалось. "Днепр" лишь изредка отвечал сопернику, и преимущественно это было в результате контригры. Одна из быстрых атак принесла дивиденды херсонцам на экваторе второй 20-минутки. Отличную многоходовку Дунаев-Бондаренко точным броском завершил Алексей Янишевский – 1:0.

Хозяева поверили в себя и заиграли гораздо настырнее. "Кременчук" никак не мог пробить массированную оборону противника, из-за чего начал нервничать. Это привело к частым нарушениям и ненужным фолам, один из которых закончился удалением Глеба Кривошапкина до конца встречи. Без одного из ведущих форвардов и в меньшинстве гости пропустили дважды. В течение 30 секунд дубль оформил Кирилл Бондаренко – 3:0.

Херсонский клуб удержал победу, при этом оставил свои ворота в неприкосновенности. Команда Дмитрия Пидгурского сравнивает счет в полуфинальной серии – 2:2. Теперь команды проведут пятый поединок в Кременчуге 21 марта. Начало игры в 18:30, прямая трансляция на телеканале XSPORT.

"Днепр" – "Кременчук" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Счет в серии: 2:2

Шайбы: 1:0 Янишевский (Бондаренко, Дунаев), 32:33. 2:0 Бондаренко (Янишевский, Дунаев – больш.), 51:22. 3:0 Бондаренко (Дунаев, – больш.), 51:51.

"Днепр": Петров (Сурканов); Белоусов (А) – Шулешов, Матвиенко – Пугачев, Декало – Сирченко, Матусевич – Кругляков; Коваленко – Золотухин – Жвачкин (К), Бондаренко – Дунаев – Янишевский, Зык – Ромащенко (А) – Макарицкий, Брага – Целогородцев – Тимченко.

"Кременчук": Гордюшин (Бояршинов); Толстушко – Грицких, Горлушко – Хришпенц, Шпак – Боевых, Роганов – Варивода; Киселев – Фурса – Зайцев, Тютченко (А) – Шиманский – Ворона, Савченко – Красильников – Чорный, Ефимочкин – Кривошапкин (А) – Гриценко (К).

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