Еще один игрок сборной Украины уедет играть в российский клуб

Хоккеист Игорь Мережко из Харькова будет выступать в Тюмени

Молодой украинский хоккеист Игорь Мережко подписал контракт с российским клубом. В следующем сезоне защитник будет выступать за тюменский "Рубин" – команду Высшей лиги России, второй по силе лиги после КХЛ. Об этом сообщил официальный сайт сибирского клуба. К слову, в феврале сборная Украины по хоккею выступала в отборе на Олимпийские игры-2022 с Мережко в составе.

О подробностях контракта с Мережко клуб не информирует. Трансферный рынок в России открыли 1 мая, так что украинский хоккеист стал первым новичком "Рубина". В клубе радуются, что габаритный защитник (194 см при 100 кг) "всегда может постоять за себя и партнеров, об этом говорят его кулачные поединки".

Минувший сезон Мережко также провел в ВХЛ – в клубе "Хумо" из Узбекистана. Ранее выступал в низших лигах Америки, Австрии, "Донбассе-98". Также харьковчанин играл за сборную Украины на чемпионате мира-2019 и в квалификации на Олимпийские игры-2022.

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