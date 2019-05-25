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Финны остановили "Красную машину": сборная России не смогла пробиться в финал чемпионата мира

25 мая, 18:34

В полуфинале хоккейного ЧМ-2019 сборная Финляндии со счетом 1:0 обыграла главных фаворитов россиян

Финны обыграли россиян
Финны обыграли россиян. Фото: Reuters

Главный фаворит чемпионата мира по хоккею – "Красная машина" из России – остановлена! Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале. Поединок прошел в субботу и завершился со счетом 0:1. Первый период голов не принес, равно как и вторая двадцатиминутка. На 51-й минуте капитан сборной Финляндии Марко Анттила вывел свою команду вперед. Этот гол и стал в итоге победным. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский, а в воротах сборной Финляндии играл Кевин Ланкинен.

В первом периоде финны могли открывать счет, но шайба остановилась на линии ворот российской сборной:

На пути к полуфиналу сборная России выиграла в своей группе у Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции, а в 1/4 финала обыграла США. Финляндия обыграла на групповом этапе Канаду, Словакию, Данию, Великобританию и Францию, но уступила США и Германии. В 1/4 финала финны победили Швецию – действующего обладателя титула.

Второй полуфинал пройдет 25 мая в Братиславе и начнется в 20:15 по киевскому времени. Сыграют сборные Канады и Чехии. Сборная России 26 мая сыграет в матче за бронзу ЧМ-2019.


Аналитики букмекерских контор ранее дали прогноз на полуфиналы: по их мнению, в финал должны были выйти команды России и Канады. Прогноз не сбылся.

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Тег Сборная России по хоккею, чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2019 по хоккею, сборная Финляндии по хоккею

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