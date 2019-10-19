Горилка, сюрпризы для фанатов и град шайб: как в Броварах стартовал Континентальный кубок

Чем организаторы будут удивлять болельщиков хоккея на международном турнире под Киевом

Континентальный Кубок проходит на ледовой арене "Терминал" в Броварах / Фото: Сегодня|Спорт

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В пятницу в Броварах стартовал международный хоккейный турнир – группа отбора Континентального Кубка. В Украине, кроме ХК "Донбасс", сыграют латвийский "Мого", румынская "Корона" и сербская "Црвена Звезда". В первом туре побеждали фавориты: чемпионы Украины разгромили сербов 7:0, а "Мого" обыграл "Корону" со счетом 5:3. "Сегодня" посмотрели, как прошло открытие турнира, в последний раз проходившего в нашей стране в 2013 году.

На стартовый поединок турнира "Мого" – "Корона", который начинался в 16:00 рабочего дня, людей пришло немного. Всего несколько десятков настоящих любителей хоккея смотрели с трибун матч, оказавшийся обильным на голы. Фавориты, латвийская команда, повела 3:0, но затем румыны смогли сократить счет до одной шайбы, но на большее их не хватило – 5:3 и первая победа "Мого". Наблюдение: хоккейные матчи отлично смотрятся из-за ворот, чего не скажешь о футболе:

Матч "Мого" – "Корона" на Континентальном Кубке / Фото: Сегодня|Спорт

Между первым и вторым поединками дня состоялась церемония открытия Континентального Кубка. Юные фигуристки исполнили танец на льду, барабанщики "зажгли" своим ритмом, а проникновенное исполнение гимна Украины ребенком не оставило равнодушных на арене в Броварах. Первое символическое вбрасывание сделал двукратный чемпион мира борец Жан Беленюк.

Гимн Украины. Континентальный Кубок в Броварах Видео: Сегодня|Спорт

Организаторы обещают сюрпризы во все дни соревнований. В субботу на арену приедут звезды "Шахтера" и сборной Украины по футболу Андрей Пятов и Виктор Коваленко. В воскресенье ждут чемпиона мира по боксу Артема Далакяна. Причем спортсмены не только сделают вбрасывание перед матчем "Донбасса", но и раздадут автографы болельщикам.

А вчера гостей развлекали национальными песнями, а также угощали... горилкой, а закусить можно было бутербродом с салом и соленым огурцом!

Горилка и бутерброды с салом. Континентальный Кубок в Броварах / Фото: Сегодня|Спорт

"Мы ждем полные трибуны. Билетов нет, а значит турнир интересен, а для нас это очень важно", – говорит глава организационного комитета Континентального Кубка.

На второй матч дня, "Донбасс" против "Црвены Звезды", зрители и правда подтянулись. Украинский чемпион порадовал уверенной игрой и разгромил сербов со счетом 7:0.

Вбрасывание перед матчем "Донбасс" – "Црвена Звезда" / Фото: Сегодня|Спорт

Расписание оставшихся дней Континентального Кубка:

19 октября, суббота

14:30 "Мого" – "Црвена Звезда"

18:30 "Донбасс" – "Корона"



20 октября, воскресенье

14:30 "Црвена Звезда" – "Корона"

18:30 "Мого" – "Донбасс"

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