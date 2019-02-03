ХК "Кременчук" обыграл в гостях лидера УХЛ

Команды на двоих забросили девять шайб в поединке чемпионата Украины

В Днепре сошлись претенденты на медали. Фото: uhl.com.ua

ХК "Кременчук" обыграл в гостях лидера УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/746/d62/5c5746d6296bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/746/d62/5c5746d6296bf.jpg 2019-02-03T21:54:03+02:00 Хоккей Команды на двоих забросили девять шайб в поединке чемпионата Украины

В Херсоне матчем между "Днепром" и "Кременчуком" завершился 35-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги. Стоит отметить, что эта встреча стала последней между командами в текущем регулярном чемпионате.

Хозяева арены поединок начали с заброшенной шайбы – Андрей Жвачкин на 24 секунде встречи огорчил Никиту Гордюшина и открыл счет в матче. Однако кременчужане еще до первого перерыва смогли не только сравнять цифры на табло, но и выйти вперед – сначала Иван Савченко завершил отличный пас от Николая Киселева, а потом Алексей Красильников на добивании вывел свою команду вперед.

Во втором периоде ситуация повторилась зеркальным образом – херсонцы, усилиями Николая Коляды и Ивана Дунаева, дважды поразили владения Никиты Гордюшина, сделав счет 3:2 в свою пользу. На что "Кременчук" ответил мощным броском от синей линии от Владислава Грицких, который во второй раз сравнял счет в матче.

Третья двадцатиминутка повторила сценарий второго периода – кременчужане с двумя шайбами от Тимура Гриценко и Алексея Вороны удвоили преимущество своей команды, а потом Никита Коваленко вовремя воспользовался ошибкой Никиты Гордюшина и сократил отставание до минимума.

Однако на то, чтобы снова сравнять счет у команды Дмитрия Пидгурского не хватило времени и сил, что позволило "Кременчуку" увезти из Херсона волевые три очка.

"Днепр" – "Кременчук" – 4:5 (1:2, 2:1, 1:2 )

Шайбы: 1:0 Жвачкин (Золотухин, Белоусов), 0:24; 1:1 Савченко (Киселёв, Гриценко), 11:23; 1:2 Красильников (Тютченко), 14:22; 2:2 Коляда (Дунаев, Золотухин), 23:05; 3:2 Дунаев (Коваленко, Черемнов), 23:58; 3:3 Грицких (Зайцев, Фурса), 16:43; 3:4 Гриценко (Савченко, Хришпенц – больш.), 43:06; 3:5 Ворона (Савченко), 47:19; 4:5 Коваленко (Пугачев), 49:41.

Обзор матча

Ранее "Донбасс" одержал волевую победу в Харькове в матче УХЛ.

Турнирное положение:

№ Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О Днепр 35 24 1 2 2 1 5 126 49 81 Донбасс 34 25 1 1 1 0 6 159 71 80 Кременчук 34 24 1 1 1 1 6 170 87 78 Белый Барс 34 12 1 0 0 1 20 88 134 39 Динамо 34 7 1 0 1 0 25 69 129 24 Ледяный Волки 35 1 0 1 0 2 31 69 211 7

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