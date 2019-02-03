ХК "Кременчук" обыграл в гостях лидера УХЛ
Команды на двоих забросили девять шайб в поединке чемпионата Украины
В Херсоне матчем между "Днепром" и "Кременчуком" завершился 35-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги. Стоит отметить, что эта встреча стала последней между командами в текущем регулярном чемпионате.
Хозяева арены поединок начали с заброшенной шайбы – Андрей Жвачкин на 24 секунде встречи огорчил Никиту Гордюшина и открыл счет в матче. Однако кременчужане еще до первого перерыва смогли не только сравнять цифры на табло, но и выйти вперед – сначала Иван Савченко завершил отличный пас от Николая Киселева, а потом Алексей Красильников на добивании вывел свою команду вперед.
Во втором периоде ситуация повторилась зеркальным образом – херсонцы, усилиями Николая Коляды и Ивана Дунаева, дважды поразили владения Никиты Гордюшина, сделав счет 3:2 в свою пользу. На что "Кременчук" ответил мощным броском от синей линии от Владислава Грицких, который во второй раз сравнял счет в матче.
Третья двадцатиминутка повторила сценарий второго периода – кременчужане с двумя шайбами от Тимура Гриценко и Алексея Вороны удвоили преимущество своей команды, а потом Никита Коваленко вовремя воспользовался ошибкой Никиты Гордюшина и сократил отставание до минимума.
Однако на то, чтобы снова сравнять счет у команды Дмитрия Пидгурского не хватило времени и сил, что позволило "Кременчуку" увезти из Херсона волевые три очка.
"Днепр" – "Кременчук" – 4:5 (1:2, 2:1, 1:2 )
Шайбы: 1:0 Жвачкин (Золотухин, Белоусов), 0:24; 1:1 Савченко (Киселёв, Гриценко), 11:23; 1:2 Красильников (Тютченко), 14:22; 2:2 Коляда (Дунаев, Золотухин), 23:05; 3:2 Дунаев (Коваленко, Черемнов), 23:58; 3:3 Грицких (Зайцев, Фурса), 16:43; 3:4 Гриценко (Савченко, Хришпенц – больш.), 43:06; 3:5 Ворона (Савченко), 47:19; 4:5 Коваленко (Пугачев), 49:41.
Обзор матча
Ранее "Донбасс" одержал волевую победу в Харькове в матче УХЛ.
Турнирное положение:
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|Днепр
|35
|24
|1
|2
|2
|1
|5
|126
|49
|81
|Донбасс
|34
|25
|1
|1
|1
|0
|6
|159
|71
|80
|Кременчук
|34
|24
|1
|1
|1
|1
|6
|170
|87
|78
|Белый Барс
|34
|12
|1
|0
|0
|1
|20
|88
|134
|39
|Динамо
|34
|7
|1
|0
|1
|0
|25
|69
|129
|24
|Ледяный Волки
|35
|1
|0
|1
|0
|2
|31
|69
|211
|7
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