"Хотим доказать: хоккей у нас жив": сборная Украины отправляется на чемпионат мира

Сборная едет в Эстонию с тренером-дебютантом и форвардом "индикатором"

Фото: Сергей Ревера

Сегодня днем сборная Украины по хоккею вылетает в Таллинн, где с 28 апреля по 4 мая пройдет чемпионат мира в Дивизионе IВ. Победитель выйдет в группу А 1-го дивизиона. Журналисты "Сегодня" посетили заключительную перед ЧМ тренировку "сине-желтых" в броварском "Терминале". Ранее сборная Украины назвала состав на чемпионат мира по хоккею.

Львиная доля занятия была посвящена игре в неполных составах. Причем одновременно работали все четыре пятерки, облачившись в свитера разных цветов: на одной половине поля – белые против зеленых, на другой – черные против красных. Потом были групповые упражнения: рывок с ускорением от синей линии и резкое торможение в центре площадки. По окончании тренировки игроки собрались на "разбор полетов" вокруг главного тренера Андрея Срюбко, для которого ЧМ станет дебютным турниром. Под конец наставник напомнил о соблюдении во время ЧМ командного дресс-кода: "Джинсы можно, но обязательно должно быть что-то из экипировки сборной".

"Андрей Васильевич (Срюбко. – Авт.) очень много времени уделяет тактике. Требует, чтобы мы все выполняли на максимальной скорости и все четко знали, что, где и когда нужно делать: куда поехать, кому отдать передачу. Говорит, что мы должны стать часовым механизмом, – поделился с "Сегодня" форвард "сине-желтых" Сергей Бабинец, играющий за словацкий МХК "Гуменне". – Мы все приехали из разных клубов, но, собравшись вместе, должны показывать один хоккей, который будет нравиться всем. А атмосфера в сборной всегда самая лучшая, мы знаем друг друга с детства, это нас объединяет и придает силы. Мы – одна большая семья. А я, наверное, как индикатор – если улыбаюсь, веселюсь, значит, в команде все в порядке и с микроклиматом, и с настроением (с улыбкой). Дай бог, чтобы с таким же настроением вернулись и обратно".

В воскресенье в матче-открытии ЧМ Украина сыграет против Японии. Кроме "самураев", соперниками "сине-желтых" будут Польша, Румыния, Нидерланды и хозяева-эстонцы. "В хоккей научились играть во всем мире. Все команды растут невероятными темпами, – говорит Бабинец. – Раньше румыны всегда считались слабыми, а пару месяцев назад, здесь в Броварах, они обыграли в спаррингах и нас, и поляков. Потому что у них сейчас и свой чемпионат неплохой, а две лучшие команды играют в венгерской лиге. Из-за этого их сборная очень прибавила. Хозяева чемпионата, эстонцы, тоже могут преподнести сюрприз, у них почти все ребята играют в Швеции и Финляндии, опыта поднабрались. Японцы играют традиционно сильно – бегут, бросают. Профессионалы. Ну о поляках и говорить не буду, они фавориты. Так что слабых соперников нет, все матчи будут очень интересными. Но мы сделаем все возможное, чтобы не расстроить болельщиков. Хотим доказать своей игрой, что хоккей в Украине жив".

Ранее мы писали, что женская сборная Украины со стопроцентным результатом закончила отбор в Дивизион II В чемпионата мира. Таким образом, украинки в следующем сезоне выступят в группе В второго дивизиона.

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