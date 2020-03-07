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Играющий президент украинского хоккейного клуба феерит на воротах: видео сейвов

7 марта, 14:48

Алексей Трофименко

Невероятная серия сейвов от играющего президента "Ледяных Волков" в матче против "Белого Барса"

Вчера в Белой Церкви свои последние матчи регулярного чемпионата провели местный "Белый Барс" и столичные "Ледяные Волки". Матч выдался удивительно драматичным, а обе команды проявили невероятную силу духа, терпение и рвение к победе. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу "Белого Барса".

Свою невероятную технику проявили не только полевые игроки, но и играющий президент столичного клуба голкипер Андрей Хапков. Первый номер "Волков" совершил серию вратарских сейвов, не позволив противнику отличиться в своих воротах.

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Отметим, что именно эти два клуба составят первую пару четвертьфиналистов плей-офф УХЛ. Розыгрыш серии стартует в Киеве на домашней арене "Волков" 11 марта в 17:30. Дальше четвертьфинал переедет в Белую Церковь, где 14 марта в 13:00 команды проведут ответную встречу. В случае необходимости, также в Белой Церкви, команды проведут третий решающий матч – поединок состоится 16 марта в 18:45.

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голкипер вратарь Белый барс УХЛ Ледяные Волки

Источник: УХЛ

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