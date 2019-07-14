Игрок "Сент-Луиса" позавтракал хлопьями из Кубка Стэнли

Винс Данн на сутки забрал домой главный трофей НХЛ

Завтрак Данна. Фото: Twitter

Защитник "Сент-Луиса" Винс Данн провел свой день с Кубком Стэнли. 22-летний канадец позавтракал хлопьями с молоком прямо из трофея. Кроме того, хоккеист посетил с кубком ряд объектов в Линдсей (Онтарио), включая детскую больницу.

Каждый хоккеист из команды победителя на сутки получает в свое распоряжение Кубок Стэнли. Ранее трофей побывал в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко.

Колтон с Кубком Стэнли отправился домой, где жила его бабушка и дедушка Том. Пока они ужинали в кругу друзей и близких, в центре комнаты стоял трофей с фотографией умершей Кэрол – бабушки хоккеиста, чтобы она могла присоединиться к ним. После все почтили память Кэрол персиковым шнапсом. Дедушка Колтона второй тост выпил прямиком из Кубка Стэнли.

Мы ранее писали, что "Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Для достижения цели команде понадобилось 52 года – это рекорд НХЛ.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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