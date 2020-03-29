История повторяется: 100 лет назад эпидемия помешала определить победителя Кубка Стэнли

Пандемия может во второй раз в истории оставить НХЛ без победителя

101 год назад одно из самых знаменитых соревнований в мире национальная хоккейная лига (НХЛ) уже становилось жертвой мировой пандемии. В 1919 году эпидемия гриппа "испанка" вынудила организаторов турнира остановить финальную серию Кубка Стэнли между "Сиэтл Метрополитанс" и "Монреаль Канадиенс".

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Финальная серия стартовала 19 марта. Команды успели одержать по две победы, и один матч свели вничью, тогда в хоккее еще не придумали буллиты. К слову, ничейный матч вошел в историю хоккея как один из самых величайших, после изнурительного поединка хоккеисты попадали на лед, а зрители аплодировали им стоя. Судьба Кубка Стэнли должна была решиться в заключительном матче серии, назначенном на 1-е апреля.

Но вспышка гриппа привела к тому, что несколько игроков обеих команд серьезно заболели, с высокой температурой и лихорадкой они были срочно госпитализированы. "Монреалю" просто не хватало игроков, чтобы выйти на лед. Главный тренер команды Джордж Кеннеди заявил, что они отдают Кубок "Сиэтлу", но наставник "Метрополитанс" Пит Малдун отказался принимать трофей, видя, что сопернику не хватает игроков. Кеннеди попросил одолжить нескольких хоккеистов у другой команды, но глава НХЛ Фрэнк Патрик ответил отказом.

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В итоге руководство лиги решило отменить решающий матч серии за пять часов до его начала, поэтому поединок, состоявшийся 29 марта, остался последним в серии, а Кубок Стэнли было решено оставить без нового хозяина.

Спустя четыре дня хоккеист "Монреаля" Джо Холл скончался, не сумев побороть грипп, а тренер команды Джордж Кеннеди, хоть и поборол болезнь, из-за осложнений ушел из жизни спустя два года.

Отмена финальной серии 1919 года является единственной в истории НХЛ. Всего же с момента основания лиги лишь дважды не был определен ее победитель – в 2005 году сезон не состоялся из-за локаута (забастовки хоккеистов).

Испанский грипп был самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. В 1919-1920 годах во всем мире "испанкой" было заражено около 550 миллионов человек, а число умерших оценивают до 100 млн человек.

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