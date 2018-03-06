Итоги регулярного чемпионата и презентация Кубка Украины по хоккею

Украинская хоккейная лига провела пресс-конференцию для представителей СМИ, посвященную окончанию регулярного чемпионата и старту плей-офф. В ходе конференции исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов и комерческий директор Алексей Брага рассказали о достижениях лиги в текущем сезоне, о планах и целях УХЛ и подвели итоги регулярного чемпионата.

Исполнительный директор Украинской хоккейной Лиги Сергей Варламов рассказал о целях Лиги на будущий сезон: "Сейчас мы ведем работу с новыми клубами, и надеемся на то, что в следующем сезоне в чемпионате поучаствует большее количество команд. Конечно, мне хотелось бы, чтобы восстановили киевский "Сокол", ведь я сам воспитанник этого клуба. В этом сезоне клубы добавили, открылись новые молодые звезды, которые уже на чемпионатах мира будут показывать свои навыки. Наша задача – воспитывать молодое поколение, так что будем продолжать над этим работать".

Стоит напомнить, что полуфинальные серии плей-офф УХЛ начнутся 8 и 9 марта соответственно. Финальная серия чемпионата стартует через трое суток после окончания полуфиналов.

В Киеве презентовали чемпионский кубок Украины по хоккею

Ранее прошла торжественная презентация чемпионского кубка Украины по хоккею. Главный хоккейный приз сезона 17/18 представил Сергей Варламов, а также обладатель Кубка Стэнли в 2006 году в составе "Каролины Хайрикенз" Антон Бабчук.

Легендарные украинские хоккеисты поздравили всех болельщиков с началом второго этапа чемпионата – плей-офф, а также отметили важность проведения подобных мероприятий.

Исполнительный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов поделился своими впечатлениями после мероприятия: "Наша цель – это развитие украинского хоккея и выведение национального первенства на новый, более высокий, уровень. А такие мероприятия помогают расти и развиваться нашему чемпионату. Я очень рад, что сегодня пришло много потенциальных болельщиков, в том числе детей, чтобы поддержать нас, и уверен, что они здорово провели время, поучаствовали в конкурсах и получили массу положительных эмоций. Мы, со своей стороны, будем организовывать как можно больше подобных мероприятий, чтобы развивать наш отечественный хоккей вместе".

После презентации чемпионского кубка Украины все желающие могли сделать фото и взять автографы у легендарных украинских хоккеистов, а также сфотографироваться на память с главным трофеем украинского хоккея. Также в ходе мероприятия среди всех болельщиков был проведен мастер-класс, а затем и импровизированный турнир по настольному хоккею и розыгрыши фирменных сувениров от Украинской хоккейной лиги.

В розыгрыше сувенирной продукции приняло участие более 120 человек, которые с азартом отвечали на все хоккейные и заковыристые вопросы ведущего. Заслуженные призы получили 10 участников, которые оказались самыми подкованными в хоккейной теме.