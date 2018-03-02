Итоги регулярного чемпионата УХЛ: 965 шайб, чехарда в Броварах и рекордная серия

Позади 120 матчей регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. За эти матчи болельщики стали свидетелями 965 шайб – рубеж в 1000 шайб команды перейдут по ходу второго этапа. Уже 2 марта матчем "Динамо" – "Галицкие Львы" стартует плей-офф. Из приятных тенденций – то, что в нынешнем сезоне все шесть стартовавших команд ("Донбасс", "Белый Барс", "Кременчук", "Динамо", "Галицкие Львы" и "Волки") доиграли регулярный чемпионат без форс-мажоров. Обошлось без экстренных переносов либо недоездов. Это, конечно же, плюс.

А еще чемпионат открыл много новых имен. Глеб Кривошапкин, Владислав Гурко, Дмитрий Халин, Алексей Сиротенко, Александр Фирсов и многие другие дебютировали на взрослом уровне с места в карьер, быстро завоевав ведущие места в составе своих команд: рейтинг лучших молодых хоккеистов Украины.

Вспомним об основных тенденциях и итогах регулярного чемпионата УХЛ.

Глыбы в Харькове и Кременчуге, чехарда в Броварах

Если количество звезд-хоккеистов в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущим годом немного уменьшилось (ряд опытнейших отечественных исполнителей завершили свою игровую карьеру после домашнего чемпионата мира), то с тренерскими кадрами все выглядит весьма респектабельно.

С назначением Михаила Чиканцева на должность главного тренера "Галицких Львов" ничего необычного не произошло – Михаил Валерьевич многие годы является знаковой фигурой для хоккея во Львовской области. Такая же ситуация и с Константином Буценко в "Белом Барсе". Да и менять Сергея Витера после выигранного чемпионского титула никто бы не стал.

А вот в Харькове и Кременчуге решились на тренерскую революцию. Серебряный призер прошлого чемпионата утвердил на должность главного тренера рулевого национальной сборной Александра Савицкого, который до этого занимал в клубе позицию генерального менеджера.

В Харькове же и вовсе пошли непопулярный шаг, пригласив в команду иногороднего специалиста. Да еще и какого! Александр Сеуканд – это имя в украинском хоккее, целая эпоха. Как показала практика, свои тренерские таланты Александр Юрьевич не исчерпал и создал в Харькове весьма боеспособный коллектив, который еще наведет шороху в плей-офф.

И только в Броварах долго не могли остановиться на должности главного тренера. Начинал сезон Александр Хмиль, которого в декабре сменил российский специалист Рафаил Умяров. Сейчас же с командой работает воспитанник киевского "Сокола" Николай Сидоров, под руководством которого "Волки" демонстрирую самую содержательную игру.

Рекордная серия "Донбасса"

В то время пока хоккейный клуб "Кременчук" был больше занят инфраструктурными вопросами, а "Белый Барс" лишь выходил на новый уровень конкурентоспособности, действующий чемпион лишь упрочил свои позиции.

Усилившись рядом сильных молодых исполнителей, а также сохранив своих основных игроков из чемпионского состава, "Донбасс" очень уверенно начал чемпионат. Уже тура с десятого любители хоккейной истории начали копаться в архивах с целью обновления в памяти информации о рекордной победной серии в национальном чемпионате.

Команда Сергея Витера действительно выглядела настолько хорошо, что победы донецкой команды стали чем-то обыденным. Возможно именно привычка побеждать уверенно и с запасом сыграла с "Донбассом" злую шутку в Континентальном Кубке, где чемпион Украины финишировал лишь на третьей позиции в группе.

"Донбасс" улучшил свое достижение 7-летней давности сразу на 10 матчей. Но выиграть все матчи регулярного чемпионата дончанам в итоге не удалось. Виной всему "Белый Барс", который одолел действующего чемпиона со счетом 5:2. До этого "барсы" трижды уступали донецкой команде с минимальным разрывом в счете. К слову, после поражения от "Белого Барса" "Донбасс" потерял очки и в следующем матче, лишь в серии послематчевых бросков переиграв "Кременчук".

"Барсы" дают первые плоды

О молодой поросли Константина Буценко говорят уже не первый год. Воспитанников "Белого Барса" главный тренер команды бросил в серьезный бой еще в сезоне 2015-2016 годов. Частые поражения "барсов" объяснялись банальным отсутствием опыта. И если в первые два года своей профессиональной карьеры "барсы" лишь изредка показывали зубы, то в нынешнем сезоне лишь чудо может помешать команде из Белой Церкви взять медали.

В игре "Белого Барса" до сих пор хватает моментов, связанных с неопытностью игроков. Но сейчас подопечные Константина Буценко начали демонстрировать определенную солидность и даже класс. В плей-офф "Белый Барс" входит с тремя неплохими звеньями, которые могут помочь команде не только впервые за последние 9 лет пробиться в финал, но и навязать там борьбу "Донбассу".

Открытием сезона в составе "барсов" стал юный форвард Дмитрий Даниленко, который демонстрирует не по годам глубокое понимание хоккея. Дмитрий способен выполнить любую роль в игре, а его арсенал атакующих умений заставляет восторженно замирать сердца болельщиков.

Конечно, лакмусовой бумажкой выступления "барсов" в нынешнем сезоне станет полуфинальная серия (по турнирной сетке белоцерковской команде может достаться "Кременчук").

Владимир Чердак впереди планеты всей

Если говорить об индивидуальных достижениях, то нынешний регулярный чемпионат прошел под знаком уверенной игры Владимира Чердака. Капитан МХК "Динамо" как начал сезон на высоком уровне, так и не опускал планку своей игры на протяжении шести месяцев.

Лишь в пяти матчах нынешнего сезона Чердак покидал лед без набранных очков. А ведь у него в партнерах нет игроков национальной сборной или качественных легионеров. Многие шайбы Владимир конструировал сам. И во многих поединках МХК "Динамо" брало очки исключительно за счет стараний своего лидера. К слову, своего ближайшего преследователя – центрфорварда "Белого Барса" Руслана Ромащенко – Чердак обогнал аж на 15 очков.

Такая результативность позволила Чердаку осуществить свою мечту – попасть в состав национальной сборной команды Украины. Похоже, в Каунасе харьковчанин сможет дебютировать в сине-желтом свитере в официальных матчах.

Взгляд в плей-офф: не все так однозначно

2 марта в чемпионате УХЛ начинается горячая пора. Уже в первом раунде плей-офф могут быть неожиданности. Казалось бы, что помешает МХК "Динамо" и ХК "Кременчук" пробиться в полуфинал? Но не стоит забывать, что харьковская команда проиграла "Галицким Львам" три последние встречи в регулярном чемпионате. А ведь харьковчане на тот момент боролись за третью строчку в регулярном чемпионате и потери очков в матчах со "львами" точно не входили в планы подопечных Александра Сеуканда.

Что касается другой пары, то здесь все выглядит более однозначно: "Кременчук" выиграл все игры у "Воклов" в регулярном чемпионате. Но есть, как минимум, два фактора, не дающие спокойно спать тренерскому штабу "горожан". Во-первых, некоторые матчи "регулярки" "Кременчук" вытянул буквально на жилах (одна только победа 7:6 с камбэком с 1:6 дорогого стоит). А во-вторых, к концу регулярного чемпионата, после качественного усиления игра "Волков" действительно изменилась в лучшую сторону. Не верите? Спросите "Донбасса" и МХК "Динамо", которые чудом избежали очковых потерь во встречах с "Волками". А "Галицкие Львы" и вовсе были биты с разгромным счетом 8:2.

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Прямо сейчас пятерка Лучников – Бугаев, Шахов – Овчинников – Микульчик выглядит самой сильной среди всех команд-участниц, не считая "Донбасса". А еще в воротах у "Волков" здорово играет Никита Гордюшин, с которым занимается лично президент клуба Андрей Хапков. Возможно, одного звена и недостаточно, чтобы бороться за награды чемпионата. Но учитывая формат 1/4 финала (а это всего лишь две игры, по итогам которых и определится полуфиналист), шансы на позитивный исход у броварской команды будут.