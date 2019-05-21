Канада выиграла группу А чемпионата мира по хоккею

В последнем матче группового этапа канадцы обыграли США

Фото: AFP

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в топ-дивизионе. В седьмом туре Сборная Канады в североамериканском дерби обыграла команду США и вышла на первое место в турнирной таблице группы А, потеснив оттуда Финляндию. Американцы заняли четвертое место в группе следом за Германией.

Напомним, что неудачником группы А стала команда Франции – они в следующем году будут выступать в первом дивизионе.

Канада – США – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

1:0 – Дюбуа (Стоун)

2:0 – Туррис (Манта)

3:0 – Макканн (Туррис, Фаббро)

ЧМ-2019 проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). В Братиславе играют команды группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.

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