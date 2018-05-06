Канада забросила 10 шайб Корее на чемпионате мира, Россия Австрии – только семь

В первых двух матчах ЧИ-2018 по хоккею воскресенья было заброшено 17 шайб

На чемпионате мира 2018 года по хоккею в Дании в воскресенье, 6 мая, состоялись очередные матчи. Сборная России всухую разгромила команду Австрии, забросив семь шайб. Россияне выиграли второй матч подряд с одинаковым счетом и пока не пропускали. В параллельном матче Канада уничтожила команду Южной Кореи, забросив 10 безответных шайб.

Корея провела два матча на турнире и уже успела пропустить 18 шайб, при всего одном результативном броске.

Австрия – Россия – 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Григоренко, 0:2 – 11 Анисимов (Бучневич), 0:3 – 13 Барабанов (Яковлев, Михеев), 0:4 – 23 Григоренко (Анисимов), 0:5 – 29 Капризов (Дадонов, Дацюк), 0:6 – 37 Мамин (Капризов), 0:7 – 53 Михеев

Южная Корея – Канада – 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Шварц), 0:2 – 17 Джост (Барзэл, Эберле), 0:3 – 21 О′Райлли (Барзэл), 0:4 – 21 Парайко (Экблад, Макдэвид), 0:5 – 22 Дюбуа (Пажо, Эдмундсон), 0:6 – 27 Шенн (Бэйли, Экблад), 0:7 – 36 Эдмундсон (Бовилье, Барзэл), 0:8 – 36 Джост (Дюбуа, Хорват), 0:9 – 44 Макдэвид (Дюбуа, Пулок), 0:10 – 48 Эберле (Джост, Эдмундсон)

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 6 мая: