"Красный" и "зеленый" хоккеист гарантировали Украине минимум одну медаль Олимпиады

Владимир Трошкин / Фото: НОК Украины

Реклама

Украина гарантировала себе медаль зимних Юношеских Олимпийских игр в Лозанне. Пока на швейцарских соревнованиях у наших спортсменов нет наград, но минимум одна обязательно будет благодаря хоккеистам, которые на этом турнире играют в формате 3х3. Ранее мы писали, как фигурист сначала упал и влетел в бортик, а затем стал чемпионом Олимпиады.

Также в каждой команде допустимо не более представителя одной страны, поэтому украинец Владимир Трошкин выступает за коллектив "Green", то есть, "Зеленые", а Денис Пасько – за "Red" – "Красные". Оба наших хоккеиста уверенно прошли путь предварительного раунда, обеспечив себе выход в полуфинальные поединки. Отметим, что наши ребята сыграют в разных полуфиналах и вполне могут сойтись в финале.

Денис Пасько/Фото lausanne2020

Напомним, в 7 играх Владимир Трошкин вместе с коллегами праздновали шесть побед. Денис Пасько также уверенно провел все свои матчи: в частности, сегодня в утреннем поединке он помог добиться победы своей команде, забросив четыре шайбы в ворота соперника.

"Очень рад, что нам удалось выйти в полуфинал. Думаю, мы смогли достичь такого результата благодаря нашей сыгранности, на каждый поединок мы выходили с новой тактикой. Мне очень нравится играть в своей тройке. Безусловно, наша команда хочет попасть в финал. Очень хочу встретиться там с Володей – моим другом и коллегой по Юношеской Олимпийской сборной. В таком случае, мы сможем привезти в Украину две олимпийские медали. Я очень этого хочу!", – сказал нам Денис Пасько.

Смотрите, как криворожский хоккеист дебютировал на зимних юношеских Олимпийских играх

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама