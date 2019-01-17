"Кременчук" разгромил "Белый Барс" в чемпионате Украины по хоккею

Клуб из Кременчуга вернулся на второе место в турнирной таблице Украинской хоккейной лиги

"Кременчук" взял реванш у "Белого Барса". Фото: uhl.com.ua

"Кременчук" разгромил "Белый Барс" в чемпионате Украины по хоккею https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0eb/476/5c40eb476b880.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0eb/476/5c40eb476b880.jpg 2019-01-17T22:59:00+02:00 Хоккей Клуб из Кременчуга вернулся на второе место в турнирной таблице Украинской хоккейной лиги

Программу 30-го тура Украинской хоккейной лиги закрыл матч в Кременчуге, где "Белый Барс" проиграл "Кременчуку" 2:6. На прошлой неделе белоцерковчане в волевом стиле обыграли "Кременчук" на "Айсберге" со счетом 5:4. Подопечные Константина Буценко и в этом матче были близки к еще одной сенсации. Но дважды подряд на одни и те же грабли хозяева льда не наступили.

Нули на табло в поединке держались аж до 24-й минуты, пока счет в игре не открыл Киселев. Во втором периоде кременчужане забросили еще дважды в неравных составах. Сперва хозяева отличились в меньшинстве благодаря точному удару Всеволод Толстушко, а затем подопечные Александра Савицкого зажгли красный сигнал за воротами "барсов" в большинстве – дубль на счету Киселева.

Проигрывая 0:3 гости были в шаге от подвига недельной давности. "Белый Барс" отыграл две шайбы у соперника за пять минут – голы забивали Качан и Панов. Болельщики "Кременчука" начали нервничать, но практически сразу их успокоил Зайцев – 4:2. Подопечные Буценко попробовали вновь вернуться в игру, но хозяева ошибок больше не допускали. До финальной сирены за хозяев отличились Красильников и Кривошапкин. 6:2 – кременчужане не без проблем победили неуступчивых "барсов". Пять очков (2+3) своей команде принес форвард Николай Киселев.

В другом матче 30 тура УХЛ "Динамо" одержало рекордную победу в УХЛ, обыграв на выезде клуб "Ледяные Волки" со счетом 7:2.

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"Кременчук" – "Белый Барс" 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)

Шайбы: 1:0 Киселев (Зайцев, Грицких), 24:01. 2:0 Толстушко (меньш.), 32:11. 3:0 Киселев (больш.), 39:05. 3:1 Качан (Таран – больш.), 41:47. 3:2 Панов (Арабов), 45:25. 4:2 Зайцев (Красильников, Киселев), 47:02. 5:2 Красильников (Киселев, Тютченко), 53:31. 6:2 Кривошапкин (Киселев – больш.), 56:18.

Турнирная таблица УХЛ:

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