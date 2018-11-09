"Кременчук" в овертайме вырывает победу у "Днепра", уступая в две шайбы

В Кременчуге состоялся матч 16-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Кременчуком" и "Днепром". Накануне встречи херсонцы отставали на 3 очка от "горожан", однако имели на одну игру меньше.

На перерыв после первого периода команды ушли, имея на табло 2:2 – "Кременчук" и "Днепр" забрасывали по очереди, отличились Николай Киселев (дважды), Андрей Жвачкин и Николай Коляда, реализовавший большинство.

Во втором периоде "Днепр" смог дважды воспользоваться ошибками защитников "горожан", и увеличить отрыв в счете до двух шайб. Сначала Даниил Дуюн отметился дебютной шайбой в национальном первенстве, а затем Алексей Янишевский реализовал численное преимущество.

Однако в середине третьей двадцатиминутки "Кременчук" вернулся в игру, сравняв счет – к 54-й минуте Николай Киселев оформил хет-трик, а четвертую шайбу в ворота Олега Петрова отправил Алексей Зайцев.

История официальных встреч команд насчитывала 3 завершившихся встречи, две из которых окончились вничью в основное время. Не исключением стал и сегодняшняя игра, перешедшая в овертайм при счете 4:4.

Победной шайбой отличилась третья тройка "горожан", на счету которой все результативные действия сегодняшнего матча. Даниил Фурса вышел 1 на 1 с голкипером, и мощным щелчком отправил игровой снаряд в дальний угол.

5:4, "Кременчук" вновь переигрывает "Днепр" и укрепляется на первой позиции в турнирной таблице.

Следующий матч регулярного чемпионата состоится 10 ноября в Дружковке, где "Донбасс" сыграет с МХК "Динамо". Начало встречи в 14:00, прямая трансляция – на телеканале Xsport

"Кременчук" – "Днепр" 5:4 (2:2; 0:2; 2:0; 1:0)

Шайбы: 1:0 Киселев (Зайцев), 02:24. 1:1 Жвачкин (Золотухин), 09:11. 2:1 Киселев (Фурса, Зайцев), 12:25. 2:2 Коляда (Бондаренко, Янишевский – больш.), 18:24. 2:3 Дуюн (Брага), 28:22. 2:4 Янишевский (Коляда, Декало – больш.), 37:38. 3:4 Киселев (Зайцев, Грицких), 53:09. 4:4 Зайцев (Киселев, Фурса), 56:07. 5:4 Фурса (Зайцев, Киселев), 63:55.

"Кременчук": Бояршинов; Толстушко – Грицких, Севрюгин – Горлушко, Хришпенц – Боевых, Савицкий – Чорный; Тютченко – Красильников – Кривошапкин, Савченко – Гриценко – Ворона, Киселев – Фурса – Зайцев, Полищук – Цыпнятов – Муртищев.

"Днепр": Петров; Белоусов – Декало, Пугачев – Афанасьев, Шпак – Сирченко, Савченко; Бондаренко – Коляда – Янишевский, Золотухин – Коваленко – Жвачкин, Найденов – Мацейко – Макарицкий, Дуюн – Брага – Тимченко.

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