Лидер УХЛ принимает "Белый Барс": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

"Белый Барс" отправится в гости к "Кременчуку" и вновь попытается отнять очки у лидера чемпионата

Лидер УХЛ "Кременчук" принимает "Белый Барс" / Фото: uhl.com.ua

В 13:00 в городе Кременчуг состоится матч чемпионата Украины по хоккею – Украинской хоккейной лиги – между командами "Кременчук" и "Белый Барс". Отметим, что на данный момент "Кременчук" и "Белый Барс" занимают первое и четвертое место с 38 и 19 турнирными баллами соответственно.

"Кременчук" – "Белый Барс" онлайн трансляция:

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Cоставы команд:

На домашнюю арену "горожане" возвращаются на кураже и с хорошим настроением после разгромной победы над харьковским МХК "Динамо" – матч в Харькове завершился со счетом 12:1 в пользу кременчужан. Также стоит отметить, что в рамках этого матча "Кременчук" первым из всех клубов УХЛ отметился сотой заброшенной шайбой в сезоне – юбилейный гол забросил Дмитрий Созонов.

К слову, на данном этапе чемпионата "Кременчук" является самой забивающей командой – всего в активе кременчужан 101 заброшенная шайба при 21 пропущенной.

Что касается "Белого Барса", то минувший тур для команды закончился не очень радужно. Если до международной паузы "барсы" смогли довести два матча против лидеров чемпионата до овертайма, то сейчас матч против "Донбасса" закончился со счетом 0:4. Вообще "барсы", усилившись рядом опытных игроков, зарекомендовали себя как команду, которая больно "кусается" в матчах против любого противника. Однако, не хватает еще коллективу Константина Буценко сил постоянно "дожимать" противника и зарабатывать турнирные баллы.

Предыдущая встреча "барсов" и "горожан", кстати, также завершилась овертаймом. Тогда белоцерковцы, трижды отыгрываясь по ходу встречи, не выдержали натиска противника в дополнительное время и пропустили решающий гол от Николая Киселева.

В прошлом сезоне чемпионом Украины стал "Донбасс":

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