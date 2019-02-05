Матч между студенческими хоккейными командами завершился грандиозной дракой
Общее штрафное время для участников побоища составило 310 минут
Массовым побоищем закончился поединок между студенческими командами "Акакдия Аксмен" и "Сент Фрэнсис Хавьер" (6:3). В драке были замешаны практически все хоккеисты, а также, тренеры команд. По итогам драки судьи удалили восемь игроков хозяев, пятерых хоккеистов "Сент Фрэнсиса", а также, главных тренеров обоих коллективов. Общее штрафное время, согласно официальному сайту "Акадии, составило 310 минут.
Интересно, что через месяц эти клубы могут встретиться между собой в плей-офф. Пока что они идут вровень друг с другом, набрав по 38 очков после 30 матчей регулярного чемпионата, однако "Акадия" идет выше благодаря большему количеству побед в личных встречах.
Вчера случился казус перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между Авангардов и СКА. Португальский тренер Жозе Моуринью поскользнулся на льду и упал во время вбрасывания шайбы.
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