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Матч между студенческими хоккейными командами завершился грандиозной дракой

Сегодня, 13:32

Общее штрафное время для участников побоища составило 310 минут

Матч между студенческими хоккейными командами завершился грандиозной дракой Хоккей Общее штрафное время для участников побоища составило 310 минут

Массовым побоищем закончился поединок между студенческими командами "Акакдия Аксмен" и "Сент Фрэнсис Хавьер" (6:3). В драке были замешаны практически все хоккеисты, а также, тренеры команд. По итогам драки судьи удалили восемь игроков хозяев, пятерых хоккеистов "Сент Фрэнсиса", а также, главных тренеров обоих коллективов. Общее штрафное время, согласно официальному сайту "Акадии, составило 310 минут.

Интересно, что через месяц эти клубы могут встретиться между собой в плей-офф. Пока что они идут вровень друг с другом, набрав по 38 очков после 30 матчей регулярного чемпионата, однако "Акадия" идет выше благодаря большему количеству побед в личных встречах.

Вчера случился казус перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между Авангардов и СКА. Португальский тренер Жозе Моуринью поскользнулся на льду и упал во время вбрасывания шайбы.

Также мы писали, что американский хоккеист отметил дебют в НХЛ зрелищной дракой. Трент Фредерик своим поступком вызвал восторг у отца, который был на трибунах.

Ранее мы писали о невероятном броске в хоккее: игрок расколол шайбу пополам. Лэйн Заблоцки удивил броском в поединке Западной хоккейной лиги.

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Тег видео, драка, хоккей

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СЭ

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