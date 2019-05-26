Медальные матчи на хоккейном ЧМ: прогноз букмекеров на поединки за "золото" и "бронзу"

Аналитики считают, что Россия обыграет Чехию в матче за третье место, а Канада в битве с финнами завоюет титул чемпионов мира

Канадцы - фавориты "золотого" матча чемпионат мира по хокеею. Фото: Reuters

В воскресенье на чемпионате мира по хоккею в Словакии состояться решающие поединки – за "золото" и "бронзу". В матче за третье место сразятся неудачники полуфиналов – Россия и Чехия, а в битве за титул встретятся Канада и Финляндия. Напомним, что в 1/2 финала хоккейного ЧМ-2019 главные фавориты турнира россияне неожиданно проиграли команде Финляндии со счетом 0:1, а канадцы в своем матче уверенно обыграли чехов со счетом 5:1.

Матч за третье место Россия – Чехия начнется в 16:45 по киевскому времени. "Красная машина" – фаворит этого противостояния. Так, коэффициент на победу сборной России в основное время матча равен 1.62, тогда как ставку на победу чехов можно сделать с коэффициентом 4.40, а на ничью – 4.80. Котировки на победу в матче с учетом овертайма и буллитов такие: 1.35 Россия и 3.15 Чехия, т.е. шансы россиян уехать с этого чемпионата мира с медалями равен 70 процентам.

Битва за золотые медали между командами Канады и Финляндии начнется в 21:15 по Киеву. Североамериканская сборная – фаворит. Так, коэффициент на победу Канады в основное время составляет 1.82, на победу финнов он равен 3.55, а на ничью – 4.50. Котировки на завоевание трофея такие: 1.50 Канада и 2.60 Финляндия. Таким образом, вероятность победы канадцев на чемпионате мира 2019 года составляет 63 процента.

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