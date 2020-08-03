Начинающий хоккеист должен зарабатывать 5-7 тысяч гривен – директор "Сокола"

Директор ДЮСШ "Сокол" и будущего клуба, украинский хоккеист Константин Симчук в интервью телеканалу Xsport рассказал о создании команды на базе школы. Ранее стало известно о том, что МХК "Сокол" заявится на чемпионат Украинской хоккейной лиги. Вот что рассказал Константин Симчук:

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О возвращении "Сокола". Начнем с того, что это еще не тот наш легендарный "Сокол", который все ждут. Молодежная команда – идеальный вариант замыкания нашей школьной цепочки, нашей системы. Работа ведется уже очень давно. По ходу сезона, возможно, нам нужно будет укрепляться более опытными хоккеистами для того, что бы молодые ребята смотрели, учились и тянулись за более профессиональным уровнем.

О тренере "Сокола". На сегодняшний день уже принято решение, что команду возглавит Олег Шафаренко. И хоть Олег достаточно молодой специалист, но я вижу в нем хороший потенциал именно главного тренера команды. Поэтому я уверен в нем и желаю ему удачи.

Не будем забывать, что команда будет существовать в рамках школы. Поэтому делать тренерский штаб из двух-трех специалистов я не вижу никакого смысла. У нас в школе работают такие специалисты как Рамиль Юлдашев, Андрей Савченко, Дмитрий Марковский, Александр Матвийчук. Это опытные тренеры, которые будут участвовать и в тренировочном процессе, и в игровом.

О составе "Сокола". На данном этапе еще рано говорить о костяке команды. Когда было принято решение о создании клуба, то я первым делом позвонил Константину Буценко (тренер "Белого Барса" – прим. ред.) и предупредил его, что мы будем делать предложения нашим воспитанникам, которые, в частности, сейчас играют и в "Белом Барсе".

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Сейчас у нас уже есть договоренности с теми ребятами, которые до этого выступали в белоцерковском клубе, а также с ребятами из Херсона и Харькова. Более конкретно о составе мы сможем говорить где-то в середине августа, когда у нас начнется сбор на олимпийской базе "Конча-Заспа".

Есть ребята, которые пропустили предыдущие сезоны, но просят приехать на просмотр. К сожалению, нам приходится отказывать таким игрокам, ведь нам предстоит играть против очень опытных и сильных команд. А когда хоккеист пропустил сезон или два, то уже очень сложно заново нагнать форму, возрастает риск получить травму.

О зарплатах хоккеистов. Любой профессиональный спортсмен не должен работать бесплатно. Это и есть профессиональный спорт, в котором даже самые молодые игроки должны зарабатывать. Я считаю, что молодой игрок, который делает первые шаги, должен зарабатывать около 5-7 тысяч гривен. Хоккей – травмоопасный и контактный вид спорта, а поэтому ребята должны с раннего возраста готовить себя и быть профессионалами. Если хоккеисты, грубо говоря, играют за тарелку супа, то таких же результатов от них можно ожидать и на льду.

О задачах на первый сезон. Основной проблемой киевского хоккея является то, что тут всегда обманывали хоккеистов. Я подчеркну – всегда. Даже в былые времена, когда наш "Сокол" играл в Высшей лиге, могли выплатить зарплату, но не выплатить премию, или не выплатить деньги за операцию при травмах. Лично меня тоже обманывали не раз.

Поэтому нашей задачей является не допустить повторений таких ситуаций. Повторюсь, наша цель – это собрать боевой молодой состав, укрепиться опытными хоккеистами и закончить этот сезон на мажорной ноте, полностью закрыть его материально.

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О расширении УХЛ. Есть несколько мнений о том, что в чемпионат зайдут новые команды. Я однозначно уверен, что две новые команды в УХЛ – это огромный толчок к развитию. Что касается Киева, то для этого города две команды – это мало. Катков на данный момент, увы, не хватает, и даже пяти новых площадок будет мало. Поэтому новые команды – это однозначно большой шаг вперед.

О вратарях "Сокола". Я планирую сам заниматься нашей вратарской линией. К слову, что касается голкиперов, то у нас подтвердили свое желание сыграть в составе "Сокола" два вратаря 2002 года – это Ярослав Сулима и Дмитрий Кубрицкий. Я рад, что воспитанники нашего клуба этот сезон начнут вместе с нами.

Они играли за границей – Ярослав был в системе омского "Авангарда", а Дима играл в Венгрии. Так что ребята в свои 18 лет уже достаточно опытные и поиграли на хорошем уровне. Я думаю, что у них хватит сил проявить свои лидерские качества и достойно провести этот сезон.

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