"Сокол" возвращается! Киевский клуб примет участие в УХЛ молодежным составом

Каким будет состав команды, кто будет тренером и где она будет проводить домашние матчи

"Сокол" снова будет играть в высшем дивизионе чемпионата Украины по хоккею! Правда, пока – молодежным составом. В сезоне 2020/2021 в Украинскую хоккейную лигу заявится МХК "Сокол". Ранее мы писали, что УХЛ планирует расширить свою географию – ведутся переговоры с командами из пяти городов.

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Возвращение знаменитого киевского клуба прокомментировал директор ДЮСШ "Сокол" Константин Симчук. "Полноценным "возрождением" легендарного "Сокола" это событие считать преждевременно. На сегодняшний день мы можем смело говорить о запуске молодежной команды, которая сыграет во взрослом чемпионате Украины. Этим мы, так сказать, замыкаем цепочку в нашей школьной системе. По факту команда, выступающая в национальном первенстве – это то звено, которого нам не хватало. Повторюсь, это пока еще не тот легендарный клуб, но это первый шаг к его возрождению", – цитирует xsport.ua Симчука.

О составе "Сокола". "Наша задача №1 – это максимально привлечь в команду ребят с 2000 по 2004 год – воспитанников нашей школы. И если получится вернуть всех этих ребят, то мы будем выступать молодежным составом. Это наш приоритет. Конечно, многие из этих ребят либо уже имеют контракты с другими клубами, либо выступают за границей, но сейчас мы ведем переговоры. Если у нас все же не получится привлечь в команду наших воспитанников, то будем комплектовать состав более опытными игроками".

О тренере "Сокола". "Мы сейчас ведем активные переговоры с Олегом Шафаренко. Лично я вижу в нем большой потенциал. Плюс он не так давно работал с юниорской сборной Украины. Так что в его характере есть черты главного тренера, и я считаю, что он может справиться с этой задачей".

Об арене для "Сокола". "Сейчас мы ведем переговоры с киевским АТЭКом. Да, ситуация там очень непростая, но мы пытаемся реанимировать этот каток".

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Недавно мы писали, как хоккеисты УХЛ поддерживают форму в карантинное межсезонье: "Хоть и скачет, а москаль!".

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