Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

Названа символическая сборная чемпионата мира по хоккею

27 мая, 15:43

В команду попал всего один чемпион мира – Микко Лехтонен

Лехтонен и Охтамаа с чемпионским кубком
Лехтонен и Охтамаа с чемпионским кубком. Фото: AFP

В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею. Третий раз в своей истории "золото" чемпионатов мира выиграла сборная Финляндии. В финальном поединке финны обыграли Канаду – 3:1. Мы вели онлайн-трансляцию финала Финляндия – Канада с видеоповторами голов.

После завершения мирового первенства был названа символическая сборная турнира:э

  • вратарь - Андрей Василевский (Россия);
  • защитники – Филип Гронек (Чехия), Микко Лехтонен (Финляндия);
  • нападающие – Якуб Ворачек (Чехия), Вильям Нюландер (Швеция), Марк Стоун (Канада).

Шведский нападающий Вильям Нюландер стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Нюландер набрал 18 очков (5 шайб + 13 результативных передач) на турнире, на втором месте расположился российский нападающий Никита Кучеров с 16 (6+10) очками, третье место поделили российский форвард Никита Гусев и чешский нападающий Якуб Ворачек, также набравшие по 16 (4+12) очков.

Лучшим снайпером турнира стал канадец Марк Стоун, забросивший восемь шайб, по семь шайб на счету американца Алекса Дебринкэта, шведа Патрика Хёрнквиста, канадца Энтони Манты, россиянина Евгения Дадонова и чеха Михаэла Фролика.

Рекордсменом по количеству очков и голов на чемпионате мира является канадец Гэрри Уотсон, на мировом первенстве 1924 года он набрал 46 очков (37+9).

Напомним, что самой титулованной командой в мире является сборная Канады, которая 26 раз становилась чемпионом мира.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2019 по хоккею

Вы сейчас просматриваете новость " Названа символическая сборная чемпионата мира по хоккею". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

«Не бойтесь измены»

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Генерал США заявил о возможной российской оккупации Одессы

Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады

Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018

Жена Мауро Икарди предстала в образе Памелы Андерсон на пляже

7 безумных внедорожников на базе ГАЗ-66

Проблемы с давлением: лечимся народными методами

Автомобили для нищих: на чем ездят бедняки

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Тайна старых швейных машинок: почему антиквары бьются за них

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Сегодня, 15:26

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия – 1:3

Вчера, 23:20

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

Вчера, 23:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Это надо видеть: в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил

Вчера, 05:50

Да-да, в Нидерландах возможно и такое!

Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

25 мая, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

Гройсман хочет повысить минимальную зарплату до $300 в месяц

Рейтинг женских "приятностей", по которым мужчины сходят с ума

В одесской колонии произошел бунт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь