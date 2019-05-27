Названа символическая сборная чемпионата мира по хоккею

В команду попал всего один чемпион мира – Микко Лехтонен

Лехтонен и Охтамаа с чемпионским кубком. Фото: AFP

В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею. Третий раз в своей истории "золото" чемпионатов мира выиграла сборная Финляндии. В финальном поединке финны обыграли Канаду – 3:1. Мы вели онлайн-трансляцию финала Финляндия – Канада с видеоповторами голов.

После завершения мирового первенства был названа символическая сборная турнира:э

вратарь - Андрей Василевский (Россия);

- Андрей Василевский (Россия); защитники – Филип Гронек (Чехия), Микко Лехтонен (Финляндия);

– Филип Гронек (Чехия), Микко Лехтонен (Финляндия); нападающие – Якуб Ворачек (Чехия), Вильям Нюландер (Швеция), Марк Стоун (Канада).

Шведский нападающий Вильям Нюландер стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Нюландер набрал 18 очков (5 шайб + 13 результативных передач) на турнире, на втором месте расположился российский нападающий Никита Кучеров с 16 (6+10) очками, третье место поделили российский форвард Никита Гусев и чешский нападающий Якуб Ворачек, также набравшие по 16 (4+12) очков.

Лучшим снайпером турнира стал канадец Марк Стоун, забросивший восемь шайб, по семь шайб на счету американца Алекса Дебринкэта, шведа Патрика Хёрнквиста, канадца Энтони Манты, россиянина Евгения Дадонова и чеха Михаэла Фролика.

Рекордсменом по количеству очков и голов на чемпионате мира является канадец Гэрри Уотсон, на мировом первенстве 1924 года он набрал 46 очков (37+9).

Напомним, что самой титулованной командой в мире является сборная Канады, которая 26 раз становилась чемпионом мира.

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