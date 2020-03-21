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Не хоккеем единым: игроки и судьи УХЛ прочитали стихи в честь Всемирного дня поэзии

21 марта, 18:31

Александр Трикиша

Хоккеисты выбрали произведения Омара Хайяма

Ежегодно 21 марта отмечают Всемирный день поэзии. По этому случаю игроки и судьи Украинской хоккейной лиги прочитали стихи. В акции приняли участие Кирилл Бондаренко ("Кременчук"), Никита Коваленко ("Днепр"), Айнарс Подзиньш ("Донбасс"), Артем Соляник (МХК "Динамо"), Всеволод Толстушко (ХК "Кременчук"), а также главные арбитры Артем Корепанов и Сергей Хараберюш. Они выбрали стихотворения персидского философа Омара Хайяма.

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"Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. На протяжении веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга", – говорится в заявлении УХЛ.

Отметим, что начали отмечать этот день после 30-й Генеральной конференции в Париже в 1999 году, когда ЮНЕСКО официально провозгласила 21 марта Всемирным днем поэзии. Такой праздник ввели с целью поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения и дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными.

Ранее "Сегодня" опубликовали интервью с президентом хоккейного клуба "Донбасс" Борисом Колесниковым, который рассказал о том, как живет команда.

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хоккей чемпионат Украины по хоккею УХЛ

Источник: Сегодня|Спорт

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