Онлайн финала чемпионата мира по хоккею Швеция – Швейцария

Действующие чемпионы мира шведы будут защищать титул в поединке против сенсационных швейцарцев

В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, определятся победители. В "золотом" поединке встречаются прошлогодние чемпионы шведы и сенсация нынешнего розыгрыша – команда Швейцарии. Матч Швеция – Швейцария начнется в 21:15 по киевскому времени и будет показан онлайн на нашем сайте.

В полуфинале шведы со счетом 6:0 разгромили американских хоккеистов, а Швейцария сенсационно обыграла Канаду со счетом 3:2. Ранее сегодня в матче за третье место сборная США обыграла команду Канады со счетом 4:1 и получила бронзовые медали.

Коэффициент букмекеров на исход сегодняшнего матча в основное время: победа сборной Швеции – 1.35, ничья – 6.10, победа команды Швейцарии – 6.60. На итог матча с учетом овертайма и буллитов: Швеция – 1,20, Швейцария – 4,75.

Напомним, что высший дивизион мирового первенства по итогам группового турнира уже покинули сборные Южной Кореи и Беларуси. На следующий год их заменят Италия и Великобритания.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 20 мая: