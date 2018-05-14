Онлайн матча Чехия – Австрия на чемпионате мира по хоккею

В понедельник на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Чехии и Австрии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Коэффициент букмекеров в основное время: победа Чехии – 1.08, ничья – 11.50, победа Австрии – 19.50. На итог матча: Чехия – 1,03, Австрия – 10,50.

Параллельно проходит поединок группы В: смотреть Канада – Латвия можно на нашем сайте.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы

Все матчи хоккейного чемпионата мира в понедельник, 14 мая: