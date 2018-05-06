Онлайн матча Россия – Австрия на чемпионате мира по хоккею

В воскресенье на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными России и Австрии. Начало матча – в 13:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.

Также в группе А, вместе с Россией и Австрией, выступают команды Беларуси, Чехии, Словакии, Швеции, Швейцарии и Франции. Россияне возглавляют группу после уверенной победы над французами со счетом 7:0 в первом туре.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Финал и матч за третье место чемпионата мира пройдут 20 мая.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в воскресенье, 6 мая: