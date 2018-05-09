Онлайн матча Швеция – Австрия на чемпионате мира по хоккею
Прямая трансляция матча четвертого тура группы А хоккейного ЧМ-2018 в Дании
В среду на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Швеции и Австрии. Начало матча – в 21:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте.
Также в группе А, вместе с шведами и австрийцами, выступают команды Франции, Швейцарии, Беларуси, Словакии, России и Чехии. В первых трех турах действующие чемпионы мира шведы одержали три победы, а австрийцы потерпели три поражения.
Параллельно проходит поединок группа В: смотреть матч Финляндия – Дания можно на нашем сайте.
Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.
Все матчи хоккейного чемпионата мира в среду, 9 мая:
- Швейцария – Беларусь – 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
- Германия – Корея – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
- Швеция – Австрия – 21:15
- Финляндия – Дания – 21:15
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