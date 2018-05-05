Онлайн матча Швейцария – Австрия на чемпионате мира по хоккею

В субботу на чемпионате мира 2018 года по хоккею, который проходит в Дании, состоится поединок группы А между сборными Швейцарии и Австрии. Начало матча – в 13:15 по киевскому времени, а прямую онлайн видео-трансляцию матча можно смотреть на нашем сайте. Также в группе А, вместе со Швейцарией и Австрией, выступают команды Франции, Чехии, Словакии, России, Швеции и Беларуси.

Вчера состоялись два стартовых матча группы: Россия разгромила Францию, а действующий чемпион Швеция расправилась с Беларусью.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, а команды, занявшие 8-е место, вылетают в первый дивизион чемпионата мира 2019 года, но при одном условии – Словакия не покинет элитный дивизион, так как она в следующем году будет принимать чемпионат мира. В этом случае судьба неудачника постигнет седьмую команду группы.

Финал и матч за третье место чемпионата мира пройдут 20 мая.

Все матчи хоккейного чемпионата мира в пятницу, 5 мая:

13:15 Норвегия – Латвия



17:15 Франция – Беларусь



17:15 Финляндия – Корея



21:15 Чехия – Словакия