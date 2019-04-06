Определились все участники Кубка Стэнли-2019
Пары плей-офф турнира станут известны после последнего тура регулярного чемпионата НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" в ночь на 6 апреля обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ и стал последней командой, забронировавшей место в плей-офф. Таким образом, стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2018/19.
От Восточной конференции в плей-офф пробились: "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Вашингтон Кэпиталз", "Бостон Брюинз", "Нью-Йорк Айлендерс", "Торонто Мэйпл Лифс", "Питтсбург Пингвинз", "Каролина Харрикейнз" и "Коламбус Блю Джекетс".
От Западной конференции: "Калгари Флэймз", "Сан-Хосе Шаркс", "Нэшвилл Предаторз", "Виннипег Джетс", "Сент-Луис Блюз", "Вегас Голден Найтс", "Даллас Старз" и "Колорадо Эвеланш".
Пока известны две пары первого раунда Кубка Стэнли. В Западной конференции "Сан-Хосе" сыграет с "Вегасом", а на Востоке сойдутся "Бостон" и "Торонто".
Заключительные игры регулярного чемпионата пройдут в ночь на 7 апреля. После них и определятся все пары плей-офф.
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