Определились все участники Кубка Стэнли-2019

Пары плей-офф турнира станут известны после последнего тура регулярного чемпионата НХЛ

"Коламбус" последним пробился в плей-офф. Фото: AFP

Определились все участники Кубка Стэнли-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8aa/0c7/5ca8aa0c77789.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8aa/0c7/5ca8aa0c77789.jpg 2019-04-06T16:29:00+03:00 Хоккей Пары плей-офф турнира станут известны после последнего тура регулярного чемпионата НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" в ночь на 6 апреля обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ и стал последней командой, забронировавшей место в плей-офф. Таким образом, стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2018/19.

От Восточной конференции в плей-офф пробились: "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Вашингтон Кэпиталз", "Бостон Брюинз", "Нью-Йорк Айлендерс", "Торонто Мэйпл Лифс", "Питтсбург Пингвинз", "Каролина Харрикейнз" и "Коламбус Блю Джекетс".

От Западной конференции: "Калгари Флэймз", "Сан-Хосе Шаркс", "Нэшвилл Предаторз", "Виннипег Джетс", "Сент-Луис Блюз", "Вегас Голден Найтс", "Даллас Старз" и "Колорадо Эвеланш".

Пока известны две пары первого раунда Кубка Стэнли. В Западной конференции "Сан-Хосе" сыграет с "Вегасом", а на Востоке сойдутся "Бостон" и "Торонто".

Заключительные игры регулярного чемпионата пройдут в ночь на 7 апреля. После них и определятся все пары плей-офф.

Ранее мы писали, что "Донбасс" сравнял счет в финальной серии Украинской хоккейной лиги против херсонского "Днепра".

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