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"Донбасс" сравнял счет в финальной серии Украинской хоккейной лиги

Сегодня, 21:49

Следующий матч команды проведут в Херсоне 7 апреля

Фото: uhl.com.ua
"Донбасс" сравнял счет в финальной серии Украинской хоккейной лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/651/1f7/5ca6511f71658.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/651/1f7/5ca6511f71658.jpg Хоккей Следующий матч команды проведут в Херсоне 7 апреля

В Дружковке на ледовой арене "Альтаир" прошел второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, где действующий чемпион страны донецкий "Донбасс" принимал дебютанта херсонский "Днепр". Напомним, что в первом поединке сильнее оказались херсонцы и для "Донбасса" очень важно было одержать победу в этой встрече.

Первый период матча прошел в упорной борьбе, с небольшим преимуществом хозяев льда и с малым количеством голевых моментов. Итог этому – справедливые нули на табло.

Второй период начался с атак "Днепра" – подопечные Дмитрия Пидгурского имели множество моментов, чтобы забросить дебютную шайбу в этом матче. Но в конце периода все перевернулось с ног на голову – Виктор Захаров за 2 минуты оформил дубль и тем самым сделал комфортное преимущество для хозяев – 2:0.

Третью 20-минутку команды провели в невысоком темпе, но за 3 минуты до конца периода "Днепр" подарил болельщикам интригу в матче – Кирилл Белоусов сократил преимущество гостей. Однако, буквально через 2 минуты Илья Коренчук точным броском снял все вопросы о победителе встречи – 3:1 в пользу дончан.

Счет 3:1 и донецкий "Донбасс" берет уверенный реванш у противника из Херсона, сравнивая счет в финальной серии плей-офф УХЛ. Следующий матч команды проведут в Херсоне на "Фаворит-Арене" 7 апреля, начало поединка в 19:30.

"Донбасс" – "Днепр" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Счет в серии: 1:1
Шайбы: 1:0, Захаров (Никифоров), 37:16; 2:0, Захаров (Никифоров), 39:30; 2:1, Белоусов (Дунаев, Янишевский), 56:55; 3:1, Коренчук (Манукян), 59:03.

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко, Гончаров – Игнатенко, Григорьев – Жовнир, Воронин – Александров; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Манукян – Захаров (К) – Никифоров, Кирющенков – Разумов – Костиков, Мостовой – Карпенко – Денискин.

"Днепр": Петров (Сурканов); Белоусов (А) – Шулешов, Матвиенко – Пугачев, Декало – Матусевич, Зык; Золотухин – Ромащенко (А) – Жвачкин (К), Бондаренко – Дунаев – Янишевский, Коваленко – Сирченко – Макарицкий, Брага – Целогородцев – Тимченко.

Как сообщалось ранее, Конор Макгрегор принес хоккеистам "Бостона" три ящика виски. Боец смешанных единоборств сделал символическое вбрасывание перед игрой НХЛ.

Мы также писали, что хоккейные площадки сделают меньше на чемпионатах мира и Олимпиадах. В настоящий момент соревнования IIHF проходят на ледовых площадках размером 60х30 м. Склоняются же к варианту, который используется в США и Канаде (60х26 м).

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Тег ХК Донбасс, чемпионат Украины по хоккею, Украинская хоккейная лига, Днепр Херсон

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Источник:

uhl.com.ua

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