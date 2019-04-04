"Донбасс" сравнял счет в финальной серии Украинской хоккейной лиги

Следующий матч команды проведут в Херсоне 7 апреля

Фото: uhl.com.ua

"Донбасс" сравнял счет в финальной серии Украинской хоккейной лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/651/1f7/5ca6511f71658.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/651/1f7/5ca6511f71658.jpg 2019-04-04T21:49:49+03:00 Хоккей Следующий матч команды проведут в Херсоне 7 апреля

В Дружковке на ледовой арене "Альтаир" прошел второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, где действующий чемпион страны донецкий "Донбасс" принимал дебютанта херсонский "Днепр". Напомним, что в первом поединке сильнее оказались херсонцы и для "Донбасса" очень важно было одержать победу в этой встрече.

Первый период матча прошел в упорной борьбе, с небольшим преимуществом хозяев льда и с малым количеством голевых моментов. Итог этому – справедливые нули на табло.

Второй период начался с атак "Днепра" – подопечные Дмитрия Пидгурского имели множество моментов, чтобы забросить дебютную шайбу в этом матче. Но в конце периода все перевернулось с ног на голову – Виктор Захаров за 2 минуты оформил дубль и тем самым сделал комфортное преимущество для хозяев – 2:0.

Третью 20-минутку команды провели в невысоком темпе, но за 3 минуты до конца периода "Днепр" подарил болельщикам интригу в матче – Кирилл Белоусов сократил преимущество гостей. Однако, буквально через 2 минуты Илья Коренчук точным броском снял все вопросы о победителе встречи – 3:1 в пользу дончан.

Счет 3:1 и донецкий "Донбасс" берет уверенный реванш у противника из Херсона, сравнивая счет в финальной серии плей-офф УХЛ. Следующий матч команды проведут в Херсоне на "Фаворит-Арене" 7 апреля, начало поединка в 19:30.

"Донбасс" – "Днепр" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Счет в серии: 1:1

Шайбы: 1:0, Захаров (Никифоров), 37:16; 2:0, Захаров (Никифоров), 39:30; 2:1, Белоусов (Дунаев, Янишевский), 56:55; 3:1, Коренчук (Манукян), 59:03.

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко, Гончаров – Игнатенко, Григорьев – Жовнир, Воронин – Александров; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Манукян – Захаров (К) – Никифоров, Кирющенков – Разумов – Костиков, Мостовой – Карпенко – Денискин.

"Днепр": Петров (Сурканов); Белоусов (А) – Шулешов, Матвиенко – Пугачев, Декало – Матусевич, Зык; Золотухин – Ромащенко (А) – Жвачкин (К), Бондаренко – Дунаев – Янишевский, Коваленко – Сирченко – Макарицкий, Брага – Целогородцев – Тимченко.

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