Певица Соня Кей и игрок сборной Украины Олег Петров показали фото с "медового месяца"

Sonya Kay и хоккеист после свадьбы отправились в "медовый месяц" в Буковель

В начале лета голкипер херсонского "Днепра" и национальной сборной Украины по хоккею Олег Петров сыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицей Соней Кей. В интервью "Сегодня" голкипер рассказал историю любви молодоженов, и отметил, что "медовый месяц" еще не распланирован.

"Мы пока еще в раздумьях. Выбираем варианты отдыха на море за границей или в Украине. Это будет зависеть от открытия границ и ослабления карантина", – говорил спортсмен. И вот хоккеист и певица поделились в Instagram фотографиями с отпуска, который, судя по геотегам, они проводят в Буковеле.

Реклама В тренде ТОП-5 футбольных битв недели. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова

Напомним, что Олег Петров присутствовал на записи одной из песен Сони Кей. "Это было тогда, когда она записывала песню "Поринай", которую посвятила мне. Мне было очень интересно наблюдать за процессом, ведь это был первый раз, когда я присутствовал на записи", – рассказал нам хоккеист.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама