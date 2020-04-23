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Пока Беларусь оттягивала карантин, в "Немане" произошло массовое заражение: признание хоккеиста

23 апреля, 18:15

Елена Павлова

Финский игрок Валттери Хиетанен рассказал, как подхватил COVID-19 в Гродно

Финский хоккеист "Немана" Валттери Хиетанен рассказал, как заразился коронавирусом в Беларуси. Отметим, что в клубе из Гродно на днях была зафиксирована вспышка COVID-19 – его обнаружили у 23 хоккеистов. Первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финны Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен – у троих из них анализы взяли еще 13 апреля в аэропорту Хельсинки.

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"По прилету у нас ни у кого не было симптомов – у меня наблюдались лишь симптомы гриппа и головные боли за неделю до нашего возвращения в Финляндию, но температура не поднималась. Было удивительно, когда выяснилось, что у нас коронавирус. Но к счастью сейчас все хорошо. Я нахожусь на домашнем карантине и пробуду на нем еще несколько дней", – цитирует Хиетанена Tut.by со ссылкой на jatkoaika.com.

Валттери Хиетанен/Фото ХК "Неман"

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Валттери Хиетанен/Фото ХК "Неман"

"Мнение Лукашенко о коронавирусе? В Беларуси совсем другое отношение к инфекции, чем во многих странах. Существует полемика по поводу того, было ли это хорошим решением не закрывать все на карантин. У меня было странное и противоречивое чувство: в Финляндии и других странах спортивные площадки, места отдыха и границы начали закрываться, тогда как наш хоккейный сезон был в самом разгаре. Конечно, коронавирус сильно повлиял на мое мнение о Беларуси", — признается Хиетанен.

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хоккеист чемпионат Беларуси коронавирус Неман Гродно

Источник: tut.by

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