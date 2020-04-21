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Коронавирус возле президента: хоккеист команды Лукашенко заразился новой инфекцией

21 апреля, 19:37

Андрей Фоменко

Жена Дмитрия Мелешко борется с раком, поэтому спортсмен изолировался

Появилась информация о больном коронавирусной инфекцией в окружении президента Беларуси Александра Лукашенко. Нападающий аматорской хоккейной команды, в которой играет Лукашенко, сдал положительный анализ на коронавирус. Болезнь обнаружили у 37-летнего Дмитрия Мелешко. В Беларуси растет число жертв коронавируса, хотя Лукашенко говорит, что никто не умер.

О заражении сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт:

"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске. Самочувствие Александра Лукашенко? Не дождётесь! Как подтверждение смотрите на рабочие будни президента, в частности репортажи белорусского телевидения с посещения предприятия в Бобруйске. Никаких дополнительных мер для игроков команды президента не предпринималось и предприниматься не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам".

Интересно, что сам Мелешко не подтвердил информацию о коронавирусе. Спортсмен еще не получил результат теста, но решил самоизолироваться, поскольку его жена борется с раком и недавно прошла курс химиотерапии. Поэтому супруги решили не рисковать.

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