Пять команд подали заявки на участие в чемпионате Украины по хоккею

"Донбасс", "Днепр", "Кременчук", "Белый Барс" и "Мариуполь" подали заявки, их прием продлится до 31 июля

В прошлом сезоне в финале УХЛ играли "Донбасс" и "Днепр". Фото ХК "Донбасс".

Исполнительный директор Украинской хоккейной лиги (УХЛ) Алексей Брага сообщил, что на данный момент заявки на участие в новом сезоне чемпионата Украины по хоккею подали пять команд. Это "Донбасс", "Днепр", "Кременчук", "Белый Барс" и новичок – ХК "Мариуполь".

"Впереди четвертый сезон УХЛ, и он обещает быть очень интересным! Межсезонье – это время не только для годового планирования и селекционной работы, но и, в первую очередь, заявочной клубной кампании в Лигу. На протяжении трех лет под эгидой УХЛ ежегодно в чемпионате принимают участие по шесть команд. Увеличится ли количество команд в сезоне 2019/2020? Добавятся ли новые города на хоккейной карте? Эти два вопроса волнуют всех болельщиков в первую очередь. Хочется сообщить, что на сегодняшний день предварительно подали заявки на участие в сезоне 2019/2020 Украинской хоккейной лиги следующие клубы: ХК "Донбасс", ХК "Днепр", ХК "Кременчуг", ХК "Белый Барс" и новичок чемпионата ХК "Мариуполь"! Ждем заявки из Харькова и Киева, возможно – Днепра, Кривого Рога и Новояворовска. Прием заявок продлится до 31 июля".

Напомним, что в сезоне 2018/19 чемпионом УХЛ стал ХК "Донбасс". В финальной серии дончане со счетом 4:1 обыграли херсонский "Днепр".

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