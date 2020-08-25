Пять шайб от победителей: как прошел первый день Открытого кубка Донбасса-2020

Уже на следующей неделе участники турнира сыграют между собой в плей-офф УХЛ

Сегодня стартовал предсезонный турнир Открытый кубок Донбасса-2020. В перовом матче ХК "Кременчук" обыграл белоцерковский "Белый Барс" со счетом 5:3. Эти команды уже на следующей неделе начнут свое очное сражение и в полуфинале плей-офф Украинской хоккейной лиги. Ранее мы писали, что ХК "Донбасс" выразил недовольство работой Федерации хоккея Украины.

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"Белый Барс (Белая Церковь) – ХК "Кременчук" (Кременчуг) – 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Шайбы: 0:1 – Гичебеков (Толстушко – бол.) – 06:45, 1:1 – Даниленко (Благой, Нименко) – 25:47, 1:2 – Киселев (Чемирилов) – 30:06, 1:3 – Гриценко (Толстушко, Гичебеков) – 36:24, 2:3 – Благой (Даниленко, Нименко – бол.) – 44:53, 2:4 – Леонов (Толстушко, Гичебеков – бол.) – 55:55, 3:4 – Лесников (Гринкевич) – 57:04, 3:5 – Григорян (Киселев – мен.) – 59:55 (ПВ)

Во втором матче на турнире сошлись ХК "Донбасс" с херсонским "Днепром". В первых двух периодах команды обменялись двумя результативными бросками, а решающим стал третий период матча, когда донецкие хоккеисты забросили сопернику три безответных шайбы.

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"Донбасс" и "Днепр" являются будущими соперниками по полуфиналу плей-офф УХЛ, который после прерывания чемпионата страны из-за пандемии коронавируса, возобновится на следующей неделе, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".

"Донбасс" (Донецк) – "Днепр" (Херсон) – 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 – Туркин (Монс, Колесниковс) – 16:40, 2:0 – Игнатенко (Лялька, Карамнов) – 18:53, 2:1 – Гасников (Каракулько, Зайцев – бол.) – 31:57, 2:2 – Макаров (Янишевский, Жвачкин) – 39:56, 3:2 – Кожевников – 41:55, 4:2 – Буценко (Коренчук) – 51:03, 5:2 – Казаковцев (Монс – бол.) – 57:30

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